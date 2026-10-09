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Việt Nam xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật, hướng tới tra cứu thông minh bằng AI

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NHÃ UYÊN (theo VGP News, Vietnam+)

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật, đặt mục tiêu số hóa 100% dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật theo chuẩn máy đọc vào năm 2027, tiến tới hình thành kho dữ liệu tập trung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Đề án, Cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật sẽ trở thành hạ tầng dùng chung, phục vụ tích hợp, chuẩn hóa, liên kết, phân tích và cung cấp dịch vụ dữ liệu pháp luật.

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Đề án "Xây dựng Cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật" hướng tới xây dựng nền quản trị pháp luật thông minh. Ảnh minh họa: Vietnam+

Hệ thống hướng đến các tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, tạo nền tảng thúc đẩy đổi mới công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, hướng tới nền quản trị pháp luật thông minh.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý là trong năm 2027, rà soát, tái cấu trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, bảo đảm 100% dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật được biểu diễn theo định dạng tiêu chuẩn hỗ trợ máy đọc.

Đề án đồng thời đặt mục tiêu số hóa 100% hồ sơ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đối với các văn bản được ban hành từ ngày 30-4-2025, thời điểm Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong giai đoạn 2028-2030, Đề án đặt mục tiêu hoàn thành triển khai Kho dữ liệu pháp luật tập trung, bảo đảm tích hợp 100% các nguồn dữ liệu thành phần về pháp luật từ các bộ, cơ quan và địa phương.

Đáng chú ý, Đồ thị tri thức pháp luật quốc gia sẽ được hình thành nhằm hỗ trợ tìm kiếm, phân tích và khai thác thông tin thông minh. Đây cũng là nền tảng để phát triển các ứng dụng công nghệ số, AI phục vụ công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Cùng với đó, các nền tảng và công cụ tra cứu, khai thác, phân tích dữ liệu pháp luật sẽ được phát triển, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức tiếp cận thông tin.

Qua đó, góp phần giảm thời gian, chi phí tìm hiểu quy định pháp luật, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước.

Về hạ tầng công nghệ, Đề án xác định đặt hệ thống tại Trung tâm dữ liệu quốc gia, bảo đảm khả năng lưu trữ, xử lý, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu pháp luật trên phạm vi toàn quốc.

Nền tảng công nghệ được phát triển theo định hướng “AI First”, tức ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Hệ thống sẽ hỗ trợ thu thập, chuẩn hóa, tích hợp và chia sẻ dữ liệu thống nhất, đồng thời tạo nền tảng cho hoạt động tra cứu, phân tích, dự báo và hỗ trợ xây dựng, thi hành pháp luật.

Phạm vi dữ liệu được định hướng theo hướng hình thành hệ sinh thái thông tin xuyên suốt vòng đời văn bản quy phạm pháp luật, từ quá trình đăng ký xây dựng, soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định, thẩm tra đến khi văn bản được ban hành và tổ chức thi hành.

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