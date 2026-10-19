25 địa phương miễn phí một số dịch vụ công trực tuyến: Người dân, doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 37 tỷ đồng/năm

(GLO)- Chính sách miễn phí một số dịch vụ công trực tuyến tại 25 địa phương dự kiến giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 37 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời khuyến khích sử dụng dịch vụ số và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Theo Bộ Công an, 25 địa phương trên cả nước đã triển khai mức phí 0 đồng đối với một số dịch vụ công trực tuyến. Chính sách nằm trong khuôn khổ Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ về phát triển công dân số, hướng đến giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Có 25 địa phương triển khai phí 0 đồng đối với một số dịch vụ công trực tuyến, dự kiến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khoảng 37 tỷ đồng mỗi năm. Ảnh minh họa: VGP News

Mức hỗ trợ dự kiến từ chính sách miễn phí này khoảng 37 tỷ đồng mỗi năm. Tính đến ngày 30-9-2026, hệ thống VNeID ghi nhận khoảng 768.000 lượt tra cứu dữ liệu để xác định điều kiện hưởng chính sách. Trong đó, hơn 14.700 hồ sơ cư trú và một số hồ sơ cấp hộ chiếu đã được miễn phí, giúp người dân tiết kiệm khoảng 232,6 triệu đồng.

Điểm đáng chú ý của chính sách là việc miễn, giảm phí và lệ phí được gắn với sử dụng dịch vụ công trực tuyến và khai thác dữ liệu định danh điện tử. Thông qua hệ thống VNeID, cơ quan chức năng có thể tra cứu, đối chiếu thông tin định danh và giấy tờ đã tích hợp để xác định điều kiện hưởng ưu đãi.

Cách làm này góp phần hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu, giảm giấy tờ và thời gian thực hiện thủ tục.

Hiện Bộ Công an chưa nêu danh sách 25 địa phương cũng như các dịch vụ được miễn phí cụ thể tại từng nơi. Vì vậy, người dân cần kiểm tra mức thu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc hệ thống tiếp nhận hồ sơ tương ứng trước khi thực hiện thủ tục.

Chính sách được triển khai trong bối cảnh các tiện ích trên VNeID ngày càng mở rộng. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Việt Nam đã cấp 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân; ứng dụng ghi nhận khoảng 3-6 triệu lượt người sử dụng mỗi ngày.

VNeID hiện cung cấp hơn 77 tiện ích và 19 nhóm dịch vụ công trực tuyến, cùng các chức năng liên quan đến y tế, giao thông, tư pháp và khai thác thông tin giấy tờ điện tử.

Việc miễn phí một số dịch vụ công trực tuyến không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp mà còn tạo động lực để người dân tăng cường sử dụng các nền tảng số trong giải quyết công việc hằng ngày.