Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Cải cách hành chính

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

25 địa phương miễn phí một số dịch vụ công trực tuyến: Người dân, doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 37 tỷ đồng/năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo Znews, VGP News)

(GLO)- Chính sách miễn phí một số dịch vụ công trực tuyến tại 25 địa phương dự kiến giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 37 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời khuyến khích sử dụng dịch vụ số và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Theo Bộ Công an, 25 địa phương trên cả nước đã triển khai mức phí 0 đồng đối với một số dịch vụ công trực tuyến. Chính sách nằm trong khuôn khổ Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ về phát triển công dân số, hướng đến giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia.

25-dia-phuong-mien-phi-mot-so-dich-vu-cong-truc-tuyen.jpg
Có 25 địa phương triển khai phí 0 đồng đối với một số dịch vụ công trực tuyến, dự kiến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khoảng 37 tỷ đồng mỗi năm. Ảnh minh họa: VGP News

Mức hỗ trợ dự kiến từ chính sách miễn phí này khoảng 37 tỷ đồng mỗi năm. Tính đến ngày 30-9-2026, hệ thống VNeID ghi nhận khoảng 768.000 lượt tra cứu dữ liệu để xác định điều kiện hưởng chính sách. Trong đó, hơn 14.700 hồ sơ cư trú và một số hồ sơ cấp hộ chiếu đã được miễn phí, giúp người dân tiết kiệm khoảng 232,6 triệu đồng.

Điểm đáng chú ý của chính sách là việc miễn, giảm phí và lệ phí được gắn với sử dụng dịch vụ công trực tuyến và khai thác dữ liệu định danh điện tử. Thông qua hệ thống VNeID, cơ quan chức năng có thể tra cứu, đối chiếu thông tin định danh và giấy tờ đã tích hợp để xác định điều kiện hưởng ưu đãi.

Cách làm này góp phần hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu, giảm giấy tờ và thời gian thực hiện thủ tục.

Hiện Bộ Công an chưa nêu danh sách 25 địa phương cũng như các dịch vụ được miễn phí cụ thể tại từng nơi. Vì vậy, người dân cần kiểm tra mức thu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc hệ thống tiếp nhận hồ sơ tương ứng trước khi thực hiện thủ tục.

Chính sách được triển khai trong bối cảnh các tiện ích trên VNeID ngày càng mở rộng. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Việt Nam đã cấp 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân; ứng dụng ghi nhận khoảng 3-6 triệu lượt người sử dụng mỗi ngày.

VNeID hiện cung cấp hơn 77 tiện ích và 19 nhóm dịch vụ công trực tuyến, cùng các chức năng liên quan đến y tế, giao thông, tư pháp và khai thác thông tin giấy tờ điện tử.

Việc miễn phí một số dịch vụ công trực tuyến không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp mà còn tạo động lực để người dân tăng cường sử dụng các nền tảng số trong giải quyết công việc hằng ngày.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất ghi đầy đủ tên người có chung quyền sử dụng đất trên sổ đỏ hộ gia đình

Đề xuất ghi đầy đủ tên người có chung quyền sử dụng đất trên sổ đỏ hộ gia đình

Cải cách hành chính

(GLO)- Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã có những thay đổi mang tính bước ngoặt đối với quy định về hộ gia đình sử dụng đất và việc cấp sổ đỏ. Đáng chú ý là đề xuất bắt buộc phải ghi đầy đủ tên của tất cả những người có chung quyền sử dụng đất trên sổ đỏ.

Ia Hrung dùng AI tháo gỡ áp lực hồ sơ đất đai

Ia Hrung dùng AI tháo gỡ áp lực hồ sơ đất đai

Cải cách hành chính

(GLO)- Từng là địa phương có tỷ lệ hồ sơ đất đai trễ hạn cao, xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) đang ghi nhận những chuyển biến tích cực sau hơn 3 tháng ứng dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) vào hỗ trợ xử lý hồ sơ. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn đã giảm gần 63%.

Đoàn công tác Bộ Tư pháp làm việc với tỉnh Gia Lai để kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính

Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 24-9, ông Nguyễn Hùng Huế - Quyền Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp), cùng Đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Gia Lai để kiểm tra, đánh giá tình hình rà soát, đơn giản hóa và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dựa trên dữ liệu.

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

Thời sự

(GLO)- Nguyên tắc xuyên suốt khi triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là phải lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhưng không thay thế con người ra quyết định. Khung cũng định hướng sử dụng chung 79 nền tảng số quốc gia, hạn chế đầu tư nhỏ lẻ, trùng lặp.

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cải cách hành chính

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Gia Lai: Công khai những điều người dân, doanh nghiệp cần biết khi làm thủ tục hành chính bằng poster

Gia Lai: Công khai những điều người dân, doanh nghiệp cần biết khi làm thủ tục hành chính bằng poster

Cải cách hành chính

(GLO)- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã tổ chức công khai poster tuyên truyền với nội dung “Những điều người dân, doanh nghiệp cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính”.

null