(GLO)- Năm 2027, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra nhiều tỉnh, thành phố về việc vận hành chính quyền hai cấp, quản lý đất đai, ngân sách và chuyển đổi số.

Kế hoạch thanh tra năm 2027 của Thanh tra Chính phủ có 108 cuộc, gồm có 59 cuộc chính thức và 49 cuộc dự phòng. Trong đó, nhiều tỉnh, thành phố và cơ quan quản lý nhà nước được đưa vào kế hoạch, trọng tâm là trách nhiệm phân cấp, phân quyền, thực thi nhiệm vụ và quản lý, sử dụng nguồn lực công.

Nhiều nội dung hướng vào việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7-2025, đồng thời xem xét trách nhiệm quản lý đất đai, ngân sách, đầu tư công và triển khai các dự án khoa học, công nghệ.

Trong danh mục 59 cuộc thanh tra chính thức, UBND hai tỉnh Ninh Bình và Hưng Yên được đưa vào kế hoạch xem xét trách nhiệm phân cấp, phân quyền, vận hành chính quyền địa phương hai cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong năm 2027, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra nhiều địa phương về vận hành chính quyền 2 cấp và nhiều nội dung quan trọng khác. Ảnh: nongnghiepmoitruong.vn

Hai cuộc thanh tra do Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Bắc (Cục I) chủ trì, dự kiến triển khai quý IV/2027, với thời kỳ từ ngày 1-7-2025 đến thời điểm thanh tra.

Cùng trọng tâm này, tại tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp, phạm vi xem xét được mở rộng đến Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, các sở, ngành, một số UBND cấp xã cùng tổ chức, cá nhân liên quan. Nội dung tập trung vào việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình vận hành mô hình chính quyền mới, giai đoạn từ ngày 1-7-2025 đến 31-12-2026.

Tại TP. Cần Thơ, ngoài UBND thành phố còn có các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, một số UBND cấp xã và cơ quan liên quan thuộc diện thanh tra chính thức về triển khai chính quyền hai cấp trong quản lý đất đai gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng nằm trong kế hoạch xem xét trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân trong thời kỳ 2021-2026.

Còn tại tỉnh Đắk Lắk, nội dung thanh tra đối với UBND tỉnh tập trung vào công tác quản lý, cấp phép khai thác tài nguyên nước, dự kiến thực hiện trong quý I hoặc quý II/2027.

Phạm vi thanh tra chính thức còn mở rộng đến các cơ quan quản lý chuyên ngành ở Trung ương. Trong đó, Cục Hải quan (thuộc Bộ Tài chính) cùng Hải quan các khu vực I, II, III, XVIII và các đơn vị liên quan được đưa vào kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra sau thông quan, phòng, chống buôn lậu.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng có tên trong danh mục, với nội dung quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách trung ương phục vụ bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông quốc lộ.

Ở lĩnh vực khoa học, công nghệ, Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh thuộc diện thanh tra chính thức về thực hiện các dự án khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng vốn ngân sách thành phố tại Khu Công nghệ cao, thời kỳ 2024-2026.