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Sổ đỏ sai số thửa, diện tích, tên người sử dụng: Khi nào được đính chính?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Báo Lao Động, Chinhphu.vn)

(GLO)- Theo Luật Đất đai năm 2024, nếu sổ đỏ ghi sai tên người sử dụng đất, số thửa hoặc diện tích, có trường hợp chỉ cần đính chính thông tin, nhưng cũng có trường hợp phải xem xét cấp mới hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định.

Những trường hợp được đính chính sổ đỏ

Khoản 1 Điều 152 Luật Đất đai năm 2024 quy định cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm đính chính khi phát hiện sai sót thuộc các trường hợp luật định.

Thứ nhất, thông tin của người được cấp Giấy chứng nhận có sai sót so với thông tin tại thời điểm thực hiện đính chính. Chẳng hạn, tên hoặc thông tin cá nhân trên giấy chứng nhận không chính xác và có giấy tờ hợp pháp chứng minh nội dung cần sửa.

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Một số trường hợp sổ đỏ sai thông tin được đính chính. Ảnh nguồn Chinhphu.vn

Thứ hai, thông tin về thửa đất hoặc tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận không khớp với hồ sơ kê khai đăng ký đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra, xác nhận hoặc văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.

Đối với trường hợp sổ đỏ ghi sai diện tích, cần phân biệt lỗi thể hiện thông tin với việc Giấy chứng nhận thực tế được cấp không đúng diện tích đất.

Nếu diện tích ghi trên giấy chứng nhận không khớp với hồ sơ đăng ký đất đai đã được kiểm tra, xác nhận, sai sót có thể thuộc trường hợp đính chính theo quy định. Tuy nhiên, nếu việc cấp giấy chứng nhận không đúng diện tích hoặc sai lệch xuất phát từ việc xác định không đúng thửa đất, vị trí hay quyền sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền phải kiểm tra hồ sơ cụ thể để xác định hướng xử lý phù hợp.

Tương tự, trường hợp ghi nhầm số thửa không thể chỉ căn cứ vào đề nghị của người sử dụng đất để tự động sửa thông tin. Nếu số thửa được đề nghị thay đổi tương ứng với thửa đất khác đã được đăng ký cho người khác, cần xác minh nguồn gốc, vị trí và hồ sơ địa chính trước khi quyết định.

Hồ sơ đính chính gồm những gì?

Theo trình tự, thủ tục được quy định tại Phần V, Phụ lục I ban hành kèm Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12-6-2025, khi người sử dụng đất phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận đã cấp, hồ sơ gồm:

  • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18.
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
  • Giấy tờ chứng minh sai sót về thông tin người được cấp hoặc thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất.
  • Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự nếu thực hiện thủ tục thông qua người đại diện.

Hồ sơ được nộp tại Bộ phận Một cửa theo quy định. Cơ quan tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ, cấp giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả hoặc yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ.

Đối với Giấy chứng nhận cấp lần đầu có sai sót, cơ quan có chức năng quản lý đất đai kiểm tra hồ sơ, lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót, sau đó trình cấp có thẩm quyền xác nhận nội dung đính chính hoặc cấp mới theo quy định. Trường hợp giấy chứng nhận được cấp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền.

Khi phát hiện sổ đỏ có thông tin sai, người dân cần đối chiếu giấy chứng nhận với hồ sơ địa chính và giấy tờ pháp lý liên quan, chuẩn bị đầy đủ tài liệu chứng minh. Việc xác định đúng nguyên nhân ngay từ đầu sẽ giúp lựa chọn thủ tục phù hợp, tránh mất thời gian và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất.

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