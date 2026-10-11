Kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện ngay từ khi đề xuất chính sách

(GLO)- Từ ngày 10-10-2026, Nghị định số 385/2026/NĐ-CP quy định về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) chính thức có hiệu lực.

Nghị định số 385/2026/NĐ-CP quy định về kiểm soát việc quy định, thực hiện, rà soát, đánh giá TTHC và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; áp dụng đối với cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương, người có thẩm quyền, cơ quan trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc đóng tại địa phương, chính quyền địa phương, cá nhân, tổ chức trong hoạt động kiểm soát TTHC.

Kiểm soát TTHC phải gắn với chuyển đổi số và quản trị dữ liệu

Theo Nghị định số 385/2026/NĐ-CP, kiểm soát TTHC phải bảo đảm thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách TTHC, cải cách hành chính; bảo đảm sự tham gia của cá nhân, tổ chức và các bên có liên quan trong quá trình xây dựng, thực hiện và đánh giá TTHC.

Bên cạnh đó, cần kịp thời phát hiện để bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung TTHC không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bảo đảm các TTHC được ban hành đúng quy định, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng thực hiện và cơ quan thực hiện TTHC.

Hướng dẫn người dân tổ dân phố Lương Thọ, phường Hoài Nhơn Tây thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: ĐVCC

Kiểm soát TTHC được thực hiện ngay từ khi đề xuất chính sách, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và được tiến hành thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện TTHC.

Kiểm soát TTHC phải gắn với chuyển đổi số và quản trị dữ liệu, bảo đảm khai thác, kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu trong toàn bộ quá trình giải quyết TTHC.

TTHC phải hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả

Nghị định nêu rõ, TTHC quy định trong văn bản quy phạm pháp luật phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không trái với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; minh bạch, đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện; tiết kiệm thời gian và chi phí của cơ quan, tổ chức và cá nhân; bảo đảm quyền bình đẳng của các đối tượng thực hiện TTHC.

Đồng thời, bảo đảm tính liên thông giữa các TTHC liên quan, thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, minh bạch, hợp lý; bảo đảm quy định đầy đủ, cụ thể các bộ phận cấu thành của TTHC; bảo đảm nguyên tắc số hóa, sử dụng, kết nối liên thông dữ liệu, định danh điện tử, chỉ cung cấp thông tin một lần trong giải quyết TTHC.

Cơ quan lập đề xuất chính sách, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm đánh giá tác động TTHC nếu giải pháp thực hiện chính sách, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC.

Nếu quy định TTHC làm hạn chế quyền tự do kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng của cá nhân, tổ chức, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng, môi trường, thì các quy định về yêu cầu, điều kiện của TTHC phải được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ.