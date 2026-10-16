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Bãi bỏ toàn bộ 3 thông tư về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

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MAI LÂM
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(GLO)- Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 59/2026/TT-BKHCN về bãi bỏ một số thông tư do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành trong lĩnh vực chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy.

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Bãi bỏ toàn bộ 3 thông tư về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Ảnh minh họa

Theo đó, tại Điều 1 Thông tư 59/2026/TT-BKHCN có quy định việc bãi bỏ toàn bộ 3 thông tư do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành trong lĩnh vực chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy, gồm:

1- Thông tư 37/2009/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

2- Thông tư 08/2011/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2009/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hồ sơ, thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

3- Thông tư 41/2017/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

Thông tư 59/2026/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-11-2026.

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