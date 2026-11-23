(GLO)- Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo nghị quyết, sẽ điều chỉnh 40,06 km² diện tích tự nhiên, với quy mô dân số 1.057 người tại khu vực của xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn của tỉnh Phú Thọ về TP. Hà Nội quản lý.

Người dân 2 xóm Mon, Bù Chằm dưới chân núi Ba Vì thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ hiện nay được điều chỉnh về Hà Nội quản lý. Ảnh: dantri.com.vn

Theo báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ, phạm vi điều chỉnh địa giới hành chính được xác định trên cơ sở hồ sơ địa giới, bản đồ địa phương và hiện trạng sử dụng đất.

Cụ thể, phạm vi điều chỉnh có tổng diện tích 40,06 km2 (tức 4.006 ha), gồm hơn 2.500 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và gần 1.500 ha vùng đệm. Việc xác định phạm vi điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở hồ sơ địa giới, bản đồ và hiện trạng quản lý, sử dụng đất.

Chính phủ cho biết việc xác định ranh giới điều chỉnh đã được thực hiện trên cơ sở đối chiếu hồ sơ địa giới, hiện trạng quản lý, sử dụng đất và các tài liệu liên quan.

Một nội dung được đại biểu Quốc hội quan tâm là việc điều chỉnh địa giới phải bảo đảm tính chính xác, thống nhất về diện tích, dân số, ranh giới và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Giải trình vấn đề này, Chính phủ cho biết đã phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát phạm vi điều chỉnh, đối chiếu dữ liệu và làm rõ các nội dung đại biểu quan tâm.

Đối với khu vực hai xóm Mom và Bù Chằm, Chính phủ cho biết phương án điều chỉnh được xây dựng trên cơ sở xem xét điều kiện địa hình, dân cư và yêu cầu quản lý.

Kết quả lấy ý kiến nhân dân tại hai xóm, có 347 trong tổng số 369 hộ gia đình tán thành, đạt 94,04%.

Theo Chính phủ, phương án điều chỉnh địa giới được xây dựng trên cơ sở khảo sát thực địa, đối chiếu hồ sơ và bản đồ, đảm bảo ranh giới rõ ràng, thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Báo cáo cũng đề cập đến yêu cầu bảo đảm quyền lợi của đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực điều chỉnh, trong đó có đồng bào Mường, Dao.

Các địa phương được yêu cầu quan tâm duy trì hoạt động giáo dục, y tế, sinh hoạt cộng đồng và điều kiện tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của người dân, bảo đảm không làm gián đoạn đời sống sau khi thay đổi địa giới quản lý.

Bên cạnh việc xác định phạm vi điều chỉnh, Nghị quyết quy định trách nhiệm của Hà Nội và Phú Thọ trong bàn giao, tiếp nhận địa bàn, dân cư, tài sản và giải quyết những vấn đề phát sinh.

Theo đó, UBND tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm bàn giao toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số tại khu vực điều chỉnh cùng các tài sản công, đất đai, rừng, công trình, dự án, hồ sơ, dữ liệu và nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên quan cho UBND TP. Hà Nội.

Quá trình bàn giao phải bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước liên tục, thông suốt; hoàn thiện hồ sơ địa giới đơn vị hành chính và giải quyết các vấn đề liên quan theo quy định pháp luật.

Một nội dung đáng chú ý là quy định về giá trị sử dụng của giấy tờ, văn bản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm điều chỉnh địa giới.

Nghị quyết nêu rõ các văn bản, giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền ban hành trước ngày Nghị quyết có hiệu lực được tiếp tục sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ.

Đối với hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến khu vực điều chỉnh đang được cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Phú Thọ giải quyết nhưng chưa hoàn thành, việc giải quyết sẽ được chuyển tiếp cho cơ quan có thẩm quyền của Hà Nội.

Quy định này nhằm bảo đảm các thủ tục hành chính đang thực hiện được tiếp tục giải quyết khi khu vực điều chỉnh chuyển sang địa phương mới quản lý.

Trong báo cáo giải trình, Chính phủ cũng làm rõ trách nhiệm phối hợp giữa Hà Nội và Phú Thọ trong rà soát, bàn giao hồ sơ, dữ liệu và xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai, tài sản, công trình, dự án.

Hai địa phương có trách nhiệm phối hợp thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tại khu vực điều chỉnh.

Việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2027, cùng thời điểm các quy định về bàn giao địa bàn, tiếp nhận quản lý và chuyển tiếp chế độ, chính sách bắt đầu được thực hiện.