Hà Nội - Phú Thọ điều chỉnh địa giới: Chính phủ đã thông qua, người dân có phải đổi giấy tờ?

(GLO)- Chính phủ đã thông qua hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, với hơn 4.006 ha đất và 1.057 người dự kiến chuyển về Thủ đô. Người dân có phải di dời, đổi căn cước hay giấy tờ nhà đất?

Ngày 6-11-2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký Nghị quyết số 351/NQ-CP về hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Xã Yên Xuân, TP. Hà Nội. Ảnh: Trang thông tin điện tử xã Yên Xuân/NDO

Tại nghị quyết này, Chính phủ quyết nghị thông qua hồ sơ Đề án theo đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 12463/TTr-BNV ngày 31-10-2026.

Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ, hoàn thiện tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết của Quốc hội và dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là bước hoàn thiện hồ sơ để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo phương án được HĐND TP. Hà Nội thông qua ngày 28-10, tổng diện tích tự nhiên dự kiến điều chỉnh từ Phú Thọ về Hà Nội là 4.006,38 ha, cùng 1.057 người thuộc 243 hộ gia đình.

Cụ thể, xã Thịnh Minh (Phú Thọ) dự kiến chuyển 2.171,15 ha và 1.057 người về xã Ba Vì (Hà Nội). Xã Lương Sơn chuyển 742,32 ha và phường Kỳ Sơn chuyển 1.092,91 ha, đều thuộc địa bàn dự kiến bổ sung vào xã Yên Xuân. Trong tổng diện tích nói trên, có 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha thuộc vùng đệm.

Theo cơ quan chức năng, việc điều chỉnh nhằm thống nhất quản lý nhà nước theo địa giới hành chính với công tác quản lý Vườn quốc gia Ba Vì, tạo thuận lợi cho bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, PCCC rừng và quản lý tài nguyên, môi trường.

Phương án không làm phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới, không thay đổi tên gọi và trung tâm hành chính của các xã, phường liên quan.

Vậy, người dân có phải đổi căn cước, sổ đỏ và giấy tờ khác? Đây là vấn đề được nhiều người quan tâm khi địa giới hành chính thay đổi. Theo thông tin được công bố trong quá trình xây dựng đề án, việc điều chỉnh địa giới không đồng nghĩa với việc người dân phải di dời hoặc tái định cư.

Đặc biệt, các giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp hợp pháp cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tiếp tục có giá trị pháp lý theo quy định. Người dân không phải đổi đồng loạt căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay các giấy tờ khác chỉ vì địa chỉ hành chính thay đổi.

Việc cập nhật địa chỉ hành chính được thực hiện theo lộ trình và quy định của pháp luật. Các dịch vụ thiết yếu như giáo dục, y tế, an sinh xã hội và giải quyết thủ tục hành chính cũng phải được bảo đảm liên tục, không để ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân trong quá trình chuyển tiếp.