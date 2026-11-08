Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Hà Nội - Phú Thọ điều chỉnh địa giới: Chính phủ đã thông qua, người dân có phải đổi giấy tờ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo VGP News, NDO, Vietnam+)

(GLO)- Chính phủ đã thông qua hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, với hơn 4.006 ha đất và 1.057 người dự kiến chuyển về Thủ đô. Người dân có phải di dời, đổi căn cước hay giấy tờ nhà đất?

Ngày 6-11-2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký Nghị quyết số 351/NQ-CP về hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP. Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

ha-noi-phu-tho-dieu-chinh-dia-gioi-chinh-phu-da-thong-qua-nguoi-dan-co-phai-doi-giay-to.jpg
Xã Yên Xuân, TP. Hà Nội. Ảnh: Trang thông tin điện tử xã Yên Xuân/NDO

Tại nghị quyết này, Chính phủ quyết nghị thông qua hồ sơ Đề án theo đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 12463/TTr-BNV ngày 31-10-2026.

Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ, hoàn thiện tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết của Quốc hội và dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là bước hoàn thiện hồ sơ để trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo phương án được HĐND TP. Hà Nội thông qua ngày 28-10, tổng diện tích tự nhiên dự kiến điều chỉnh từ Phú Thọ về Hà Nội là 4.006,38 ha, cùng 1.057 người thuộc 243 hộ gia đình.

Cụ thể, xã Thịnh Minh (Phú Thọ) dự kiến chuyển 2.171,15 ha và 1.057 người về xã Ba Vì (Hà Nội). Xã Lương Sơn chuyển 742,32 ha và phường Kỳ Sơn chuyển 1.092,91 ha, đều thuộc địa bàn dự kiến bổ sung vào xã Yên Xuân. Trong tổng diện tích nói trên, có 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha thuộc vùng đệm.

Theo cơ quan chức năng, việc điều chỉnh nhằm thống nhất quản lý nhà nước theo địa giới hành chính với công tác quản lý Vườn quốc gia Ba Vì, tạo thuận lợi cho bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, PCCC rừng và quản lý tài nguyên, môi trường.

Phương án không làm phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới, không thay đổi tên gọi và trung tâm hành chính của các xã, phường liên quan.

Vậy, người dân có phải đổi căn cước, sổ đỏ và giấy tờ khác? Đây là vấn đề được nhiều người quan tâm khi địa giới hành chính thay đổi. Theo thông tin được công bố trong quá trình xây dựng đề án, việc điều chỉnh địa giới không đồng nghĩa với việc người dân phải di dời hoặc tái định cư.

Đặc biệt, các giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp hợp pháp cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tiếp tục có giá trị pháp lý theo quy định. Người dân không phải đổi đồng loạt căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay các giấy tờ khác chỉ vì địa chỉ hành chính thay đổi.

Việc cập nhật địa chỉ hành chính được thực hiện theo lộ trình và quy định của pháp luật. Các dịch vụ thiết yếu như giáo dục, y tế, an sinh xã hội và giải quyết thủ tục hành chính cũng phải được bảo đảm liên tục, không để ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân trong quá trình chuyển tiếp.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hàng nghìn dự án được tháo gỡ vướng mắc: Người mua nhà hưởng lợi gì?

Hàng nghìn dự án được tháo gỡ vướng mắc: Người mua nhà hưởng lợi gì?

Đời sống

(GLO)- Việc rà soát, tháo gỡ khó khăn cho hàng nghìn dự án tồn đọng được kỳ vọng khơi thông nguồn lực đất đai, bổ sung nguồn cung nhà ở và tạo thêm cơ hội cho người mua. Để hưởng lợi thực chất, các dự án phải hoàn thiện pháp lý và đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh bất động sản.

Đi chùa, nhà thờ online có gì hot?

Đi chùa, nhà thờ online: Trải nghiệm tâm linh ảo gây sốt

Đời sống

(GLO)- Không cần bước chân ra khỏi nhà, chỉ với một link, người dùng Internet có thể hóa thân thành chú tiểu để lễ Phật, ngồi thiền, lần tràng hạt hoặc bước vào một nhà thờ ảo để thắp nến, cầu nguyện, nghe thánh ca đang trở thành hiện tượng thú vị trên mạng xã hội.

Tiếp sức con em người lao động vững bước đến trường

Tiếp sức con em người lao động vững bước đến trường

Đời sống

(GLO)- Những suất học bổng từ các doanh nghiệp giúp con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt gánh nặng chi phí học tập, tiếp thêm động lực vươn lên. Sự hỗ trợ bền bỉ ấy còn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động và cộng đồng, góp phần vun đắp những ước mơ học tập.

Đồng hành cùng thai phụ khó khăn

Đồng hành cùng thai phụ khó khăn

Đời sống

(GLO)- Chương trình hỗ trợ “Phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn” tại tỉnh Gia Lai do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm giúp các thai phụ được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, theo dõi thai kỳ và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình sinh nở.

Khởi công xây dựng nhà Chữ thập đỏ, tặng quà tại xã Ia Ly

Khởi công xây dựng nhà Chữ thập đỏ, tặng quà tại xã Ia Ly

Đời sống

(GLO)- Ngày 30-10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với đoàn từ thiện Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức khởi công xây dựng mới và sửa chữa nhà Chữ thập đỏ cho 2 hộ nghèo tại xã Ia Ly; đồng thời trao tặng trang thiết bị, đồ dùng phục vụ sinh hoạt và học tập cho Trường Mẫu giáo Ia Ly.

null