Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở khu dân cư

(GLO)- Chi bộ thôn, làng, tổ dân phố giữ vai trò quan trọng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở khu dân cư. Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tinh gọn tổ chức phải gắn với nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bám sát địa bàn, phát huy vai trò lãnh đạo

Theo bà Nguyễn Thị Hợp - Bí thư Chi bộ thôn Phú Thịnh (xã Bình Phú), muốn làm tốt vai trò lãnh đạo, mỗi cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu, chủ động nắm tình hình và kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

“Chi bộ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chi ủy viên, đảng viên phụ trách từng hộ gia đình, cụm dân cư; chú trọng phát huy vai trò của đảng viên trẻ trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Cách làm này giúp công tác lãnh đạo, vận động quần chúng đi vào thực chất, sát với đời sống người dân” - bà Hợp chia sẻ.

Bí thư Chi bộ thôn Phú Thịnh Nguyễn Thị Hợp (bên phải) quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Ảnh: Q.T

Sau sắp xếp, số chi bộ thôn, làng của xã An Hòa giảm từ 14 còn 9; trong 9 bí thư chi bộ, có 2 người tiếp tục đảm nhiệm chức vụ, 7 người được bố trí mới. Địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc tăng đòi hỏi cấp ủy phải phân công nhiệm vụ rõ ràng, thường xuyên bám sát cơ sở.

Tại thôn An Quang, với địa bàn tương đối rộng, chi bộ tổ chức 105 đảng viên thành 2 tổ đảng, phân công chi ủy viên phụ trách từng cụm dân cư. Theo Bí thư chi bộ Đinh Văn Sơn, cách làm này giúp chi ủy thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, kịp thời trao đổi, báo cáo chi bộ và cấp ủy, chính quyền xã để xử lý những vấn đề phát sinh.

Trong khi đó, ở Chi bộ tổ dân phố 3 (phường Diên Hồng), công nghệ số được sử dụng để quản lý đảng viên và kết nối với người dân. Thông qua các nhóm Zalo, chi bộ quản lý 182 đảng viên của mình, gần 220 đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú và truyền tải thông tin đến gần 1.400 hộ dân trên địa bàn.

Ông Đỗ Hòa (ở giữa) - Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 3 (phường Diên Hồng) kiểm tra hệ thống thoát nước tại khu dân cư sau phản ánh của người dân. Ảnh: Q.T

Ông Đỗ Hòa - Tổ trưởng tổ dân phố - cho hay, việc phân công chi ủy viên, cán bộ tổ dân phố quản trị các nhóm cộng đồng giúp thông tin được chuyển tải nhanh, hỗ trợ nắm tình hình dân cư, kịp thời định hướng và xử lý công việc.

Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ

Sau sắp xếp, số thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giảm từ 2.693 còn 1.400. Cùng với tinh gọn đầu mối, yêu cầu đặt ra là củng cố chất lượng tổ chức đảng, nâng cao năng lực đội ngũ cấp ủy và đổi mới hoạt động phù hợp với thực tiễn từng địa bàn.

Tại xã Bình Phú, đội ngũ cấp ủy thôn, làng vẫn còn hạn chế về trình độ học vấn và lý luận chính trị. “Địa phương đã rà soát nguồn cán bộ, tham mưu bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2030-2035.

Đồng thời, xã đăng ký các đối tượng, trong đó có cấp ủy chi bộ thôn, làng tham gia chương trình đào tạo lý luận chính trị theo kế hoạch của Ban Tổ chức Tỉnh ủy” - bà Trần Thị Hoàng Vương - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã cho biết.

Theo bà Lâm Thùy Danh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Phú, công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt trong xây dựng hệ thống chính trị. Vì vậy, Đảng ủy xã tập trung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, từng bước nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Tại xã Chư Sê, số chi bộ thôn, làng giảm từ 51 còn 29 sau sắp xếp. Đảng ủy xã đã phân công cấp ủy viên phụ trách, trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ, nắm tình hình và tháo gỡ khó khăn từ cơ sở; đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, gắn nghị quyết với nhiệm vụ cụ thể, tăng cường kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên.

Bí thư Đảng ủy xã Chư Sê Lý Anh Sang nhấn mạnh, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh phải bắt đầu từ từng chi bộ; chất lượng lãnh đạo cần được thể hiện qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và sự hài lòng, tin tưởng của nhân dân.

Tinh gọn tổ chức là bước đầu; hiệu quả hoạt động phải được khẳng định bằng năng lực lãnh đạo, chất lượng đội ngũ và kết quả công việc ở cơ sở. Khi chi bộ nắm chắc địa bàn, cán bộ, đảng viên phát huy trách nhiệm, tổ chức đảng được củng cố và nhân dân được lắng nghe, vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân được phát huy thực chất.