Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở khu dân cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG TẤN QUANG TẤN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chi bộ thôn, làng, tổ dân phố giữ vai trò quan trọng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở khu dân cư. Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tinh gọn tổ chức phải gắn với nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bám sát địa bàn, phát huy vai trò lãnh đạo

Theo bà Nguyễn Thị Hợp - Bí thư Chi bộ thôn Phú Thịnh (xã Bình Phú), muốn làm tốt vai trò lãnh đạo, mỗi cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu, chủ động nắm tình hình và kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

“Chi bộ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chi ủy viên, đảng viên phụ trách từng hộ gia đình, cụm dân cư; chú trọng phát huy vai trò của đảng viên trẻ trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Cách làm này giúp công tác lãnh đạo, vận động quần chúng đi vào thực chất, sát với đời sống người dân” - bà Hợp chia sẻ.

3.jpg
Bí thư Chi bộ thôn Phú Thịnh Nguyễn Thị Hợp (bên phải) quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Ảnh: Q.T

Sau sắp xếp, số chi bộ thôn, làng của xã An Hòa giảm từ 14 còn 9; trong 9 bí thư chi bộ, có 2 người tiếp tục đảm nhiệm chức vụ, 7 người được bố trí mới. Địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc tăng đòi hỏi cấp ủy phải phân công nhiệm vụ rõ ràng, thường xuyên bám sát cơ sở.

Tại thôn An Quang, với địa bàn tương đối rộng, chi bộ tổ chức 105 đảng viên thành 2 tổ đảng, phân công chi ủy viên phụ trách từng cụm dân cư. Theo Bí thư chi bộ Đinh Văn Sơn, cách làm này giúp chi ủy thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, kịp thời trao đổi, báo cáo chi bộ và cấp ủy, chính quyền xã để xử lý những vấn đề phát sinh.

Trong khi đó, ở Chi bộ tổ dân phố 3 (phường Diên Hồng), công nghệ số được sử dụng để quản lý đảng viên và kết nối với người dân. Thông qua các nhóm Zalo, chi bộ quản lý 182 đảng viên của mình, gần 220 đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú và truyền tải thông tin đến gần 1.400 hộ dân trên địa bàn.

phat-huy-vai-tro-hat-nhan-lanh-dao-o-khu-dan-cu.jpg
Ông Đỗ Hòa (ở giữa) - Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 3 (phường Diên Hồng) kiểm tra hệ thống thoát nước tại khu dân cư sau phản ánh của người dân. Ảnh: Q.T

Ông Đỗ Hòa - Tổ trưởng tổ dân phố - cho hay, việc phân công chi ủy viên, cán bộ tổ dân phố quản trị các nhóm cộng đồng giúp thông tin được chuyển tải nhanh, hỗ trợ nắm tình hình dân cư, kịp thời định hướng và xử lý công việc.

Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ

Sau sắp xếp, số thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giảm từ 2.693 còn 1.400. Cùng với tinh gọn đầu mối, yêu cầu đặt ra là củng cố chất lượng tổ chức đảng, nâng cao năng lực đội ngũ cấp ủy và đổi mới hoạt động phù hợp với thực tiễn từng địa bàn.

Tại xã Bình Phú, đội ngũ cấp ủy thôn, làng vẫn còn hạn chế về trình độ học vấn và lý luận chính trị. “Địa phương đã rà soát nguồn cán bộ, tham mưu bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2030-2035.

Đồng thời, xã đăng ký các đối tượng, trong đó có cấp ủy chi bộ thôn, làng tham gia chương trình đào tạo lý luận chính trị theo kế hoạch của Ban Tổ chức Tỉnh ủy” - bà Trần Thị Hoàng Vương - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã cho biết.

Theo bà Lâm Thùy Danh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Phú, công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt trong xây dựng hệ thống chính trị. Vì vậy, Đảng ủy xã tập trung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, từng bước nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Tại xã Chư Sê, số chi bộ thôn, làng giảm từ 51 còn 29 sau sắp xếp. Đảng ủy xã đã phân công cấp ủy viên phụ trách, trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ, nắm tình hình và tháo gỡ khó khăn từ cơ sở; đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, gắn nghị quyết với nhiệm vụ cụ thể, tăng cường kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên.

Bí thư Đảng ủy xã Chư Sê Lý Anh Sang nhấn mạnh, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh phải bắt đầu từ từng chi bộ; chất lượng lãnh đạo cần được thể hiện qua kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và sự hài lòng, tin tưởng của nhân dân.

Tinh gọn tổ chức là bước đầu; hiệu quả hoạt động phải được khẳng định bằng năng lực lãnh đạo, chất lượng đội ngũ và kết quả công việc ở cơ sở. Khi chi bộ nắm chắc địa bàn, cán bộ, đảng viên phát huy trách nhiệm, tổ chức đảng được củng cố và nhân dân được lắng nghe, vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân được phát huy thực chất.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trung ương họp về công tác cán bộ, cho chủ trương đổi tên Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Trung ương họp về công tác cán bộ, cho chủ trương đổi tên Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ để bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cho chủ trương về việc đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Hội nghị Trung ương lần thứ Tư vừa phải giải quyết những điều kiện để thực hiện hiệu quả các quyết sách, vừa phải chuẩn bị cơ sở lý luận, tổ chức và con người cho sự phát triển lâu dài của đất nước.

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, diễn ra sáng 5-10 tại Hà Nội.

Phường An Nhơn Nam: Lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phường An Nhơn Nam: Lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Ngày 1-10, Ban Công tác 35 Đảng ủy phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2026 nhằm đánh giá kết quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Từ “quản lý thông tin” đến “dẫn dắt nhận thức xã hội”.

Từ “quản lý thông tin” đến “dẫn dắt nhận thức xã hội”

Thời sự

(GLO)- Nghị quyết số 25-NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đánh dấu bước chuyển quan trọng: Từ “quản lý thông tin” sang chủ động dẫn dắt nhận thức, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết đối với Gia Lai trong không gian phát triển mới.

Đảng bộ phường An Nhơn Đông đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức dân

Đảng bộ phường An Nhơn Đông đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức dân

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Với tinh thần đoàn kết, chủ động và quyết tâm cao, Đảng bộ phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025”.

Chi bộ thôn bắt nhịp chuyển đổi số

Chi bộ thôn bắt nhịp chuyển đổi số

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sau sắp xếp, địa bàn, quy mô dân cư và số lượng đảng viên ở nhiều thôn, làng tăng, kéo theo yêu cầu mới trong công tác Ðảng ở cơ sở. Do đó, chuyển đổi số đang từng bước trở thành phương thức làm việc của chi bộ, với sự chủ động thích ứng của cán bộ, đảng viên và sự đồng hành của cấp ủy.

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Gia Lai năm 2026

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Gia Lai năm 2026

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Chiều 12-8, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Lễ trao giải được kết nối trực tuyến từ Trung tâm Hội nghị tỉnh đến 135 điểm cầu xã, phường trên địa bàn, với hơn 6.300 đại biểu tham dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Điều lệ Đảng khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Điều lệ Đảng khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì Phiên họp lần thứ nhất cho ý kiến về kế hoạch, định hướng triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

null