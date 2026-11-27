(GLO)- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Văn Khuya - nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Buôn Hồ, đồng thời cảnh cáo ông Phạm Ngọc Thanh - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An (cũ).

Ngày 27-11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk thông tin kết quả kỳ họp thứ 13 diễn ra ngày 26-11, dưới sự chủ trì của ông Trần Trung Hiển - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét, kết luận một số nội dung.

Theo đó, xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy ông Nguyễn Văn Khuya - đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 6 Tân Lợi, thuộc Đảng bộ phường Buôn Ma Thuột; nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Buôn Hồ đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong quản lý, sử dụng tài chính.

UBKT Tỉnh ủy nhận định, ông Khuya đã vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, nơi công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Trường hợp thứ hai là ông Phạm Ngọc Thanh - đảng viên Chi bộ thôn Tân Long, thuộc Đảng bộ xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (cũ).

Qua xem xét, UBKT Tỉnh ủy xác định ông Thanh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng uy tín của tổ chức đảng, nơi công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Khuya, cảnh cáo đối với ông Phạm Ngọc Thanh.