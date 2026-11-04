Rèn cán bộ từ thực tiễn cơ sở - Kỳ cuối: Từ rèn luyện đến phát triển cán bộ

(GLO)- Thực tiễn cơ sở không chỉ kiểm nghiệm năng lực, uy tín của cán bộ mà còn là căn cứ để cấp ủy đánh giá, lựa chọn, quy hoạch và chuẩn bị đội ngũ kế cận.

Để cán bộ trưởng thành từ công việc đảm nhận tốt nhiệm vụ tiếp theo, cần gắn đánh giá với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng. Quy hoạch không phải là “xếp hàng chờ đến lượt”, mà phải gắn với tiêu chuẩn, yêu cầu nhiệm vụ và kết quả công việc.

Lựa chọn cán bộ từ kết quả công việc

Việc phát hiện cán bộ có triển vọng không thể chỉ dựa vào sự nhiệt tình hay thành tích trong một phong trào. Qua thực tiễn công tác, cấp ủy cần đánh giá toàn diện phẩm chất, năng lực, uy tín, khả năng tổ chức thực hiện và tinh thần trách nhiệm của từng người để giao nhiệm vụ, bồi dưỡng và xem xét phát triển phù hợp.

Tại xã Tuy Phước, bà Lê Thị Vinh Hương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết những vấn đề tồn tại ở cơ sở.

Với diện tích 53,37 km², dân số khoảng 78.000 người và 2.423 đảng viên, địa bàn đặt ra yêu cầu cao về năng lực điều hành, phối hợp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ.

Trong 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng của xã Tuy Phước đạt 10,5%, thu ngân sách đạt 227 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch. Xã cũng xử lý 40 trường hợp lấn chiếm đất đai, đê điều để xây dựng nhà ở trái phép. Những kết quả này phản ánh một phần khối lượng công việc và yêu cầu quản lý đặt ra đối với cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Lê Thị Vinh Hương kiểm tra công trình nâng cấp đê sông trên địa bàn trước mùa mưa lũ. Ảnh: Nguyệt Ánh

Chia sẻ về yêu cầu đối với cán bộ, bà Hương cho rằng: “Cán bộ cơ sở muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ thì không thể ngồi phòng máy lạnh chỉ đạo, mà phải có “cảm xúc”, phải biết “cùng khóc, cùng cười” và lớn lên trong lòng nhân dân. Sức mạnh của chính quyền địa phương 2 cấp nằm ở chính sự đồng lòng và niềm tin của người dân nơi cơ sở”.

Từ yêu cầu đó, đánh giá cán bộ cần dựa vào kết quả giải quyết công việc, khả năng xử lý tình huống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ, qua đó xác định triển vọng phát triển và những hạn chế cần khắc phục.

Quy hoạch gắn với năng lực và yêu cầu sử dụng

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 30-7-2026 về rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp cho các nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031, 2030-2035 và 2031-2036.

Hướng dẫn đề cập yêu cầu quy hoạch theo hướng “động”, “mở”, tạo điều kiện rà soát, bổ sung và đưa ra khỏi quy hoạch những trường hợp không còn đáp ứng yêu cầu. Điều này đòi hỏi cấp ủy đánh giá cán bộ thường xuyên, khách quan, không để quy hoạch trở thành danh sách khép kín, tách rời quá trình phấn đấu và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Thông tin của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại hội nghị gặp mặt cán bộ quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, ngày 23-9-2026, diện cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý được quy hoạch gồm 14 trường hợp thuộc diện Trung ương quản lý, 33 trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 128 trường hợp thuộc diện Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quản lý.

Các chỉ tiêu về trình độ, cơ cấu và chất lượng đội ngũ cũng được đặt ra nhằm chuẩn bị nguồn cán bộ kế cận.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy gặp mặt cán bộ quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: N.H

Cùng với quy hoạch, tỉnh đã tổ chức 3 lớp bồi dưỡng cho 160 lượt cán bộ thuộc diện quy hoạch; điều động, luân chuyển 37 cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức vụ cao hơn đối với 16 cán bộ.

Những hoạt động này cho thấy quy hoạch cần gắn với đào tạo, rèn luyện và sử dụng. Chất lượng quy hoạch không chỉ thể hiện ở trình độ, cơ cấu mà còn ở khả năng vận dụng kiến thức, thực hiện nhiệm vụ và giải quyết vấn đề thực tế.

Một vấn đề khác là nguồn nhân lực ở khối cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Quyết định số 313-QĐ/BTCTW ngày 15-6-2026 của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế của tỉnh Gia Lai năm 2026 cho thấy, khối này được giao 4.976 biên chế, hiện có 4.380 người, còn thiếu 596 người; trong đó, cấp tỉnh thiếu 254 người, cấp xã thiếu 342 người.

Thực tế này đòi hỏi việc chuẩn bị nguồn cán bộ phải sát nhu cầu từng cơ quan, đơn vị, địa bàn, bảo đảm bố trí nhân sự phù hợp với nhiệm vụ và năng lực.

Ở cấp cơ sở, ông Bùi Hữu Tâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao - cho rằng, công tác quy hoạch cần gắn với theo dõi, đánh giá cán bộ qua thực hiện nhiệm vụ.

Những người có tinh thần trách nhiệm, kết quả công việc cụ thể và uy tín trong cộng đồng cần được xem xét, bồi dưỡng; ngược lại, biểu hiện thụ động, né tránh trách nhiệm phải được nhận diện để xử lý phù hợp.

“Trong quy hoạch và đánh giá cán bộ phải lấy kết quả, sản phẩm công việc thực tế làm thước đo hàng đầu. Phải qua việc để đánh giá người, qua việc khó để thấy bản lĩnh, qua kết quả để đo năng lực...”. Bí thư Tỉnh ủy THÁI ĐẠI NGỌC

Tại hội nghị gặp mặt cán bộ quy hoạch ngày 23-9-2026, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Trong quy hoạch và đánh giá cán bộ phải lấy kết quả, sản phẩm công việc thực tế làm thước đo hàng đầu.

Phải qua việc để đánh giá người, qua việc khó để thấy bản lĩnh, qua kết quả để đo năng lực. Cấp ủy các cấp tuyệt đối không đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong “vùng an toàn”.

Cán bộ muốn trưởng thành, muốn khẳng định mình thì bắt buộc phải được quăng quật, thử thách qua những địa bàn khó khăn, phức tạp.

Quan điểm này đặt ra yêu cầu quy hoạch phải đi cùng rèn luyện, đánh giá dựa trên kết quả và bố trí cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ. Có như vậy, nguồn cán bộ kế cận mới được chuẩn bị thực chất, thay vì chỉ đáp ứng yêu cầu về số lượng hoặc cơ cấu.

Đào tạo để làm được việc

Cùng với quy hoạch và sử dụng cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng giúp bổ sung kiến thức, hoàn thiện kỹ năng và nâng cao khả năng đáp ứng nhiệm vụ. Đối với cán bộ cơ sở, hiệu quả đào tạo không chỉ nằm ở việc tiếp thu lý luận mà còn ở khả năng vận dụng vào giải quyết tình huống phát sinh trong công việc hằng ngày.

TS. Hoàng Nguyễn Trí Dương - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh - cho biết, nhà trường đang đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng “đồng kiến tạo”, tăng cường trao đổi, phân tích tình huống gắn với thực tiễn. Học viên cùng giảng viên chia sẻ kinh nghiệm, phân tích khó khăn ở cơ sở và tìm hướng xử lý.

Chương trình kết hợp kiến thức lý luận với kỹ năng thực hành qua các tình huống như đối thoại trong giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, quản trị dữ liệu số và ứng xử truyền thông. Nhà trường đồng thời yêu cầu giảng viên tăng cường đi thực tế tại cơ sở, cập nhật tình hình và bổ sung chất liệu thực tiễn cho bài giảng.

Hiệu quả của cách tiếp cận này cần được nhìn nhận qua khả năng vận dụng kiến thức sau đào tạo. Ông Phan Ngọc Tuấn - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đức Cơ vừa hoàn thành lớp bồi dưỡng cấp ủy từ ngày 19 đến 23-10-2026.

Ông cho biết, các chuyên đề gắn với thực tiễn, nhất là nội dung về kiểm tra, giám sát, giúp ông bổ sung kiến thức phục vụ đánh giá tổ chức đảng dịp tổng kết cuối năm. Việc trao đổi, phân tích tình huống và cùng giảng viên tìm hướng giải quyết giúp học viên hiểu sâu hơn vai trò, trách nhiệm của cấp ủy viên.

“Chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, vận dụng những kiến thức đã tiếp thu vào công tác, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và phục vụ nhân dân tốt hơn” - ông Tuấn bày tỏ.

Từ thực tế đó, đào tạo, bồi dưỡng cần xuất phát từ vị trí việc làm, hạn chế về năng lực và yêu cầu nhiệm vụ của từng nhóm cán bộ. Nội dung, phương pháp đào tạo phải gắn với thực tiễn; đồng thời, theo dõi khả năng vận dụng sau đào tạo để tiếp tục đánh giá, bồi dưỡng và bố trí cán bộ phù hợp.

Từ phát hiện nhân tố qua thực tiễn đến giao việc, đánh giá; từ quy hoạch đến đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng, công tác cán bộ cần được thực hiện liên tục, gắn năng lực, kết quả công việc của từng người với yêu cầu của tổ chức.

Khi kết quả thực tiễn trở thành căn cứ xuyên suốt trong phát hiện, đánh giá, quy hoạch và sử dụng cán bộ, đội ngũ kế cận sẽ được chuẩn bị sát yêu cầu nhiệm vụ hơn, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.