Phường Hội Phú: Gần 650 tin, bài, video clip góp phần “phủ xanh” thông tin tích cực

(GLO)- Sáng 7-10, Đảng ủy phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 9 tháng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Trong 9 tháng, Ban Công tác 35 Đảng ủy phường Hội Phú đã chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng; việc định hướng thông tin được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sử dụng internet, mạng xã hội.

Trên không gian mạng, các kênh truyền thông của phường đã đăng tải, chia sẻ gần 650 tin, bài, video clip, tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phường cũng tích cực tham gia các chiến dịch truyền thông cao điểm do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy phát động, đạt kết quả tích cực.

Công tác theo dõi, phát hiện và xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng được tăng cường. Trong 9 tháng, phường phát hiện 2 trường hợp đăng tải thông tin không đúng sự thật; các nội dung vi phạm được gỡ bỏ, các trường hợp liên quan cam kết không tái phạm.

Đáng chú ý, 1 trường hợp thường xuyên đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của một số lãnh đạo đã bị bắt giữ để xử lý theo quy định.

Trong 3 tháng cuối năm, Ban Công tác 35 Đảng ủy phường tiếp tục chủ động nắm bắt, dự báo tình hình; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực; kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý thông tin giả, sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng.

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, nâng cao kỹ năng nhận diện thông tin giả, hình ảnh, video bị cắt ghép, chỉnh sửa; thực hiện nghiêm Quy định số 85-QĐ/TW và chuẩn bị các nội dung phục vụ tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.