Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Phường Hội Phú: Gần 650 tin, bài, video clip góp phần “phủ xanh” thông tin tích cực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ANH HUY ANH HUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 7-10, Đảng ủy phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 9 tháng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Trong 9 tháng, Ban Công tác 35 Đảng ủy phường Hội Phú đã chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội.

phuong-hoi-phu-gan-650-tin-bai-video-clip-gop-phan-phu-xanh-thong-tin-tich-cuc.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng; việc định hướng thông tin được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sử dụng internet, mạng xã hội.

Trên không gian mạng, các kênh truyền thông của phường đã đăng tải, chia sẻ gần 650 tin, bài, video clip, tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phường cũng tích cực tham gia các chiến dịch truyền thông cao điểm do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy phát động, đạt kết quả tích cực.

Công tác theo dõi, phát hiện và xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng được tăng cường. Trong 9 tháng, phường phát hiện 2 trường hợp đăng tải thông tin không đúng sự thật; các nội dung vi phạm được gỡ bỏ, các trường hợp liên quan cam kết không tái phạm.

Đáng chú ý, 1 trường hợp thường xuyên đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của một số lãnh đạo đã bị bắt giữ để xử lý theo quy định.

Trong 3 tháng cuối năm, Ban Công tác 35 Đảng ủy phường tiếp tục chủ động nắm bắt, dự báo tình hình; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực; kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý thông tin giả, sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng.

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, nâng cao kỹ năng nhận diện thông tin giả, hình ảnh, video bị cắt ghép, chỉnh sửa; thực hiện nghiêm Quy định số 85-QĐ/TW và chuẩn bị các nội dung phục vụ tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Từ “quản lý thông tin” đến “dẫn dắt nhận thức xã hội”.

Từ “quản lý thông tin” đến “dẫn dắt nhận thức xã hội”

Thời sự

(GLO)- Nghị quyết số 25-NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đánh dấu bước chuyển quan trọng: Từ “quản lý thông tin” sang chủ động dẫn dắt nhận thức, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết đối với Gia Lai trong không gian phát triển mới.

Đảng bộ phường An Nhơn Đông đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức dân

Đảng bộ phường An Nhơn Đông đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức dân

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Với tinh thần đoàn kết, chủ động và quyết tâm cao, Đảng bộ phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025”.

Chi bộ thôn bắt nhịp chuyển đổi số

Chi bộ thôn bắt nhịp chuyển đổi số

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sau sắp xếp, địa bàn, quy mô dân cư và số lượng đảng viên ở nhiều thôn, làng tăng, kéo theo yêu cầu mới trong công tác Ðảng ở cơ sở. Do đó, chuyển đổi số đang từng bước trở thành phương thức làm việc của chi bộ, với sự chủ động thích ứng của cán bộ, đảng viên và sự đồng hành của cấp ủy.

Đổi mới tư duy về văn hóa

Đổi mới tư duy về văn hóa

Chính trị

(GLO)- Đổi mới tư duy về văn hóa phải được chuyển hóa thành chương trình, sản phẩm và kết quả cụ thể, không thể dừng lại ở khẩu hiệu hay những phong trào ngắn hạn.

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Gia Lai năm 2026

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Gia Lai năm 2026

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Chiều 12-8, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Lễ trao giải được kết nối trực tuyến từ Trung tâm Hội nghị tỉnh đến 135 điểm cầu xã, phường trên địa bàn, với hơn 6.300 đại biểu tham dự.

Linh hoạt tạo nguồn phát triển đảng viên

Linh hoạt tạo nguồn phát triển đảng viên

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Khi nguồn quần chúng tại chỗ ngày càng thu hẹp, công tác phát triển đảng viên mới là bài toán khó với nhiều địa phương. Tuy nhiên, bằng những cách làm chủ động, linh hoạt trong tạo nguồn và bám sát cơ sở, đến hết tháng 6-2026, Gia Lai đã kết nạp 2.880 đảng viên, đạt 63,4% kế hoạch năm.

Gia Lai đạt 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II

Gia Lai đạt 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 (Khu vực II) tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc vào chiều 31-7. Gia Lai đạt 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích.

Nâng cao năng lực quản trị, khơi thông mọi nguồn lực phát triển đất nước

Nâng cao năng lực quản trị, khơi thông mọi nguồn lực phát triển đất nước

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sáng 29-7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu khẩn trương đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

null