(GLO)- Mạng xã hội giúp thông tin đến với người dân nhanh chóng, đa dạng hơn, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch.

Trước thực tế đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động chia sẻ thông tin chính thống, lan tỏa những câu chuyện đẹp, cách làm hay, góp phần định hướng dư luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Từ những cách làm thiết thực ở cơ sở

Là Trưởng thôn Kon Chrăh (xã Hra), anh Khưi đã lập trang Facebook của làng để kết nối cộng đồng, tuyên truyền các hoạt động ở cơ sở, sự kiện nổi bật của xã và tỉnh. Từ chủ trương chuyển đổi số, phong trào thi đua lao động sản xuất đến chương trình khám sức khỏe miễn phí, lễ hội văn hóa... những nội dung thiết thực đều được anh chọn lọc, đăng tải kịp thời.

Làng Kon Chrăh có 620 hộ với 4.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Bahnar. Theo anh Khưi, trước đây, thông tin chủ yếu được truyền tải qua các cuộc họp hoặc gặp gỡ trực tiếp; nay, trang Facebook giúp việc tuyên truyền nhanh chóng, rộng khắp hơn.

“Nội dung đăng tải phải chính xác, xuất phát từ những vấn đề người dân quan tâm. Khi thông tin chính thống được đưa đến kịp thời, bà con có thêm cơ sở để hiểu đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tình hình tại địa phương” - anh chia sẻ.

Cùng với việc đưa thông tin chính thống đến cộng đồng, chị Cao Thị Hận - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Ân Tường, thành viên Ban Chỉ đạo 35 xã, chú trọng lan tỏa những nội dung tích cực trên mạng xã hội.

Chị trực tiếp quản trị fanpage “Tuổi trẻ Ân Tường” với hơn 2.600 lượt theo dõi, thường xuyên giới thiệu những câu chuyện đẹp, cách làm sáng tạo và gương thanh niên điển hình trong phát triển kinh tế.

Đoàn viên, thanh niên xã Ân Tường tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2026-2031) trên điện thoại thông minh. Ảnh: N.H

Theo chị Hận, đoàn viên, thanh niên cần trở thành những “kênh” truyền tải thông tin chuẩn xác, góp phần giúp người dân tránh bị nhiễu loạn trước các luồng thông tin trên internet.

“Đoàn viên, thanh niên sử dụng mạng xã hội thường xuyên nên càng phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm khi tiếp nhận, chia sẻ, bình luận. Mỗi lượt chia sẻ đúng, một nội dung tích cực được lan tỏa là cách đưa thông tin hữu ích đến gần hơn với nhân dân” - chị nhấn mạnh.

Ở xã Ân Hảo, việc sử dụng mạng xã hội còn được lực lượng Công an gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Xác định đây là một trong những lực lượng nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Công an xã duy trì lực lượng 47 thường xuyên nắm bắt tình hình trên không gian mạng, chia sẻ thông tin chính thống, lan tỏa mô hình hay, gương người tốt, việc tốt. Với phương châm “xây để chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lực lượng đã thực hiện hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ tích cực.

Đáng chú ý, cả 9/9 thôn của xã Ân Hảo đều đã thành lập nhóm Zalo “Đồng hành phản ánh - Gìn giữ an ninh”. Qua đó, người dân có thể nhanh chóng phản ánh vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, mâu thuẫn trong cộng đồng, dấu hiệu vi phạm pháp luật và những vấn đề ảnh hưởng đến đời sống dân sinh.

Công an xã cũng kịp thời đăng tải thông tin tuyên truyền pháp luật, cảnh báo thủ đoạn tội phạm, phổ biến kỹ năng phòng ngừa để người dân chủ động tự bảo vệ.

Chủ động “phủ xanh” không gian mạng

Để việc lan tỏa thông tin tích cực trở thành hoạt động thường xuyên, cấp ủy các xã, phường chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với tình hình thực tế.

Ban Chỉ đạo 35 ở cơ sở được kiện toàn, lực lượng nòng cốt là cán bộ, đảng viên; các kênh thông tin chính thức được duy trì, cập nhật nhằm cung cấp nguồn tin tin cậy cho người dân.

Ông Huỳnh Văn Trường - Bí thư Đảng ủy xã Pờ Tó - cho biết, địa phương đã thành lập các tổ công tác 35, đội ngũ tuyên truyền viên; tổ chức tập huấn chương trình “phủ xanh thông tin”. Xã kết hợp kinh nghiệm của người lớn tuổi với sự năng động, am hiểu công nghệ của thế hệ trẻ.

Theo ông Trường, nhiệm vụ hiện nay không chỉ là phản bác thông tin tiêu cực mà còn phải chủ động đưa thông tin tích cực lan tỏa rộng rãi trên không gian mạng. Vì vậy, địa phương chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, duy trì hoạt động tuyên truyền thường xuyên, bền vững.

Đoàn viên, thanh niên xã Ân Tường hướng dẫn thanh niên cách sử dụng mạng xã hội an toàn. Ảnh: N.H

Còn tại xã Ân Tường, cấp ủy chú trọng nắm bắt dư luận trên Facebook, Zalo để kịp thời nhận diện những vấn đề người dân quan tâm. Ông Trần Hồ Trung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã - cho biết khi xuất hiện thông tin trái chiều, sai lệch, địa phương chỉ đạo bộ phận chuyên môn, Công an và các đoàn thể xác minh, làm rõ trước khi công bố thông tin chính thức; đồng thời phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng trong hướng dẫn người dân tiếp cận nguồn tin tin cậy.

Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và hoạt động của lực lượng nòng cốt, trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng môi trường mạng lành mạnh.

Quy định số 19-QĐ/TW ngày 8-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW ngày 27-8-2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh trách nhiệm lan tỏa thông tin tích cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đưa nội dung này vào tiêu chí đánh giá đảng viên.

Cùng với đó, Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7-10-2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập, sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội cũng đặt ra yêu cầu về tính gương mẫu trong quá trình sử dụng các nền tảng này.

Lan tỏa thông tin tích cực không chỉ là việc đăng tải những nội dung tốt đẹp mà còn thể hiện ở trách nhiệm kiểm chứng, lựa chọn và chia sẻ thông tin của mỗi người.

Khi thông tin chính thống được cung cấp kịp thời, những câu chuyện đẹp, cách làm hay được nhân rộng, sẽ góp phần định hướng dư luận, thu hẹp không gian của thông tin xấu, độc. Muốn đẩy lùi cái xấu, trước hết phải chủ động đưa thông tin tốt đến với nhân dân.