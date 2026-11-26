(GLO)- Sáng 26-11, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn, diễn tập “Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức lực lượng Ban Chỉ đạo/Ban Công tác 35 cấp xã phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin liên quan đến vụ việc phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn”.

Dự hội nghị có đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Mai Việt Trung - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Minh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn. Ảnh: Trọng Lợi

Tham dự còn có Đại tá Trần Việt Hà - Chính ủy Trung tâm 386, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng và đoàn công tác của Trung tâm 386.

Hội nghị có sự tham gia của gần 450 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp và lực lượng trực tiếp tham mưu, triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, đồng chí Rah Lan Chung nhấn mạnh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Nhiệm vụ này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, chủ động và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, nhất là lực lượng làm công tác 35 ở cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn. Ảnh: Trọng Lợi

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tại hội nghị tập huấn tháng 5-2026, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đã tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các lực lượng từ tỉnh đến cơ sở. Hội nghị lần này tiếp tục cụ thể hóa nội dung đó, tập trung vào thực hành lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp xử lý các tình huống phát sinh tại địa bàn.

Đồng chí lưu ý, trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã, phường là nơi trực tiếp tiếp nhận, giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Khi xảy ra vụ việc phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh dư luận, cấp ủy và chính quyền cơ sở cần chủ động nắm tình hình, lắng nghe ý kiến nhân dân, kiểm tra, xác minh thông tin và kịp thời giải thích, cung cấp thông tin chính xác.

Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, thông tin trên không gian mạng lan truyền với tốc độ lớn, hình ảnh, âm thanh, video có thể bị cắt ghép hoặc tạo dựng bằng trí tuệ nhân tạo, gây khó khăn cho việc nhận diện, kiểm chứng.

Vì vậy, việc nâng cao kỹ năng nắm bắt tình hình, xác minh thông tin và tổ chức phối hợp giữa các lực lượng có ý nghĩa quan trọng, góp phần chủ động xử lý tình huống ngay từ cơ sở.

Đồng chí Rah Lan Chung đề nghị, sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát lại đầu mối, quy trình và phương thức phối hợp; lựa chọn, vận dụng hiệu quả những kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn công tác. Qua đó, nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức lực lượng và khả năng phối hợp xử lý các tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo chương trình, các báo cáo viên của Trung tâm 386, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng sẽ truyền đạt những nội dung nghiệp vụ về nhận diện, kiểm chứng thông tin và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng.

Trung tá Nguyễn Hoàng Long - Cụm trưởng Cụm 32, Trung tâm 386 (Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng) tập huấn nghiệp vụ, giải pháp kỹ thuật trong theo dõi, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Ảnh: Trọng Lợi

Trọng tâm của hội nghị là phần diễn tập tình huống giả định, trong đó đại biểu thực hành phân công trách nhiệm, phối hợp giữa các đầu mối trong tiếp nhận, xác minh, báo cáo và cung cấp thông tin khi xảy ra vụ việc phức tạp, nhạy cảm tại địa phương.

Thông qua tập huấn và diễn tập, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy hướng đến đánh giá khả năng phối hợp thực tế của các lực lượng, nhận diện những khâu còn lúng túng, hạn chế để kịp thời điều chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo/Ban Công tác 35 cấp xã.