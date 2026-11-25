(GLO)- Đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú là trách nhiệm đối với cộng đồng, đồng thời là yêu cầu trong công tác xây dựng Đảng.

Quy định số 221-QĐ/TW ngày 5-10-2026 của Bộ Chính trị với những điểm mới về trách nhiệm, phương thức nhận xét, đánh giá đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm mối liên hệ với khu dân cư thực chất, thường xuyên.

Từ trách nhiệm cá nhân đến đóng góp cho cộng đồng

Chi bộ tổ dân phố 7 (phường Ayun Pa) hiện có 81 đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sinh sống trên địa bàn. Đội ngũ này có nhiều đóng góp cho hoạt động chi bộ và phong trào tại khu dân cư.

Là giáo viên Trường THPT Lê Thánh Tông, dù công việc chuyên môn khá bận rộn, anh Phạm Quốc Tuấn vẫn tích cực tham gia hoạt động chung của tổ dân phố, từ đóng góp kinh phí, các khoản quỹ tự nguyện đến cải tạo nhà sinh hoạt cộng đồng.

“Tôi sống gần nhà với Bí thư chi bộ và cán bộ tổ dân phố nên có điều kiện gần gũi, trao đổi, bàn bạc việc chung của chi bộ, của nhân dân. Đó cũng là trách nhiệm của đảng viên đang công tác để giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân nơi mình cư trú” - anh Tuấn chia sẻ.

Đảng viên đang công tác còn có thể đóng góp kinh nghiệm, chuyên môn, hỗ trợ cấp ủy cơ sở thực hiện nhiệm vụ. Anh Võ Nguyên Bá - Bí thư Chi bộ thôn Vân Hội (xã Tuy Phước) cho biết, đây là lực lượng nòng cốt để người dân nhìn vào, noi theo.

Anh Võ Nguyên Bá (bìa phải) - Bí thư Chi bộ thôn Vân Hội (xã Tuy Phước) trao đổi, nắm bắt tình hình thực tiễn từ cơ sở cùng đảng viên đang công tác. Ảnh: M.L

Đảng bộ xã Tuy Phước hiện có 1.352 đảng viên đang công tác, trong đó nhiều người là cán bộ lãnh đạo, quản lý, có kinh nghiệm chuyên môn, điều kiện đóng góp ý kiến vào công tác lãnh đạo, điều hành, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Bà Lê Thị Vinh Hương - Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước - cho biết, địa phương khuyến khích đảng viên phát huy vai trò gương mẫu, tuyên truyền, vận động gia đình, dòng tộc và nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào tại địa phương phù hợp với điều kiện công tác.

Nâng cao chất lượng nhận xét, đánh giá đảng viên

Bộ Chính trị ban hành Quy định số 221-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, thay thế Quy định số 213-QĐ/TW.

Quy định mới tiếp tục nhấn mạnh trách nhiệm giữ mối liên hệ với nơi cư trú, đồng thời điều chỉnh về đối tượng thực hiện, phương thức lấy ý kiến nhận xét và đánh giá đảng viên.

Theo ông Bùi Văn Khánh - Bí thư Đảng ủy phường An Bình, một điểm mới đáng chú ý là việc lấy ý kiến, nhận xét đối với đảng viên đang công tác được thực hiện thống nhất trên môi trường điện tử.

“Năm 2026, phường có 661 đảng viên đang công tác và 100% đã thực hiện lấy ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú qua cổng dichvucong.dcs.vn. Cách làm này góp phần giảm thủ tục, tạo thuận lợi trong trao đổi thông tin và nâng cao tính kịp thời, khách quan trong nhận xét, đánh giá đảng viên” - ông Khánh cho hay.

Quy định mới cũng cụ thể hóa trách nhiệm của đảng viên tại nơi cư trú và sự phối hợp giữa cấp ủy nơi công tác với cấp ủy nơi cư trú. Hiệu quả thực hiện phụ thuộc quan trọng vào chất lượng theo dõi, nhận xét, đánh giá, phản ánh đúng tinh thần trách nhiệm và đóng góp của từng đảng viên.

Ông Đặng Hoàng Hùng - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 7 (phường Ayun Pa) cho rằng, việc nhận xét đảng viên đang công tác tại nơi cư trú cần thận trọng, có căn cứ, tránh qua loa, hình thức. Kết quả này không chỉ phục vụ đánh giá đảng viên mà còn liên quan đến đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ.

Đảng viên trao đổi với chi ủy Chi bộ tổ dân phố 7 (phường Ayun Pa) về công tác xây dựng Đảng tại khu dân cư. Ảnh: Viễn Khánh

Cùng quan điểm, ông Trịnh Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ayun Pa nhấn mạnh yêu cầu đánh giá đúng thực chất việc giữ mối liên hệ của đảng viên với nơi cư trú. Những đóng góp cụ thể cần được chi bộ địa phương ghi nhận trong quá trình nhận xét, đánh giá.

Tại xã Tuy Phước, ngay sau khi Quy định số 221-QĐ/TW được ban hành, Đảng ủy xã đã triển khai đến các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là chi bộ khu dân cư.

Trong các buổi sinh hoạt đảng viên đang công tác tại nơi cư trú, cấp ủy viên, cán bộ phụ trách địa bàn trực tiếp phổ biến những nội dung trọng tâm của quy định.

“Việc triển khai không chỉ dừng ở phổ biến văn bản mà phải giúp đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm, chủ động tham gia hoạt động tại nơi cư trú. Các chi bộ cần tạo điều kiện để đảng viên đóng góp ý kiến, phát huy chuyên môn, kinh nghiệm vào những công việc phù hợp với thực tế địa phương” - bà Lê Thị Vinh Hương cho biết.

Giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú là trách nhiệm thường xuyên của mỗi đảng viên, không chỉ trong các kỳ sinh hoạt hay khi lấy nhận xét cuối năm. Quy định số 221-QĐ/TW đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đảng viên và cấp ủy trong tổ chức thực hiện.

Mỗi đảng viên cần gắn trách nhiệm cá nhân với công việc chung; cấp ủy cơ sở phải đánh giá công tâm, thực chất, ghi nhận đúng đóng góp, qua đó củng cố mối liên hệ giữa đảng viên với nhân dân bằng những việc làm cụ thể tại khu dân cư.