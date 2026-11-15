Phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ cơ sở

(GLO)- Sự hỗ trợ của Nhà nước cùng tinh thần đồng lòng, chung sức của người dân đang tạo nên những chuyển biến tích cực ở mỗi thôn, làng. Tinh thần đại đoàn kết được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, góp phần khơi dậy nội lực, tạo động lực để địa phương phát triển.

Đồng lòng phát triển, cùng giải quyết việc chung

Ngày 4-11, làng Grai Mek (xã Bờ Ngoong) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Ngôi làng này vẫn là địa bàn đặc biệt khó khăn với 92% dân số là đồng bào dân tộc Jrai, Bahnar. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước cùng nỗ lực vươn lên của người dân, hoạt động sản xuất từng bước có chuyển biến, đời sống ngày càng cải thiện.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, người dân làng Grai Mek (xã Bờ Ngoong) cam kết tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, phấn đấu giảm thêm 7 hộ nghèo trong năm 2027. Ảnh: P.D

Theo kết quả bình xét, năm 2026, làng có 9 hộ thoát nghèo, 15 hộ thoát cận nghèo. Gia đình chị Kpă Khuin là một trong những hộ thoát nghèo. Năm 2025, gia đình chị được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, bà con chung tay xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Có đất sản xuất do bố mẹ cho, vợ chồng chị trồng 180 cây cà phê và học hỏi kỹ thuật chăm sóc từ những hộ sản xuất trong làng. “Đất ít nên phần lớn thời gian, vợ chồng mình đi làm thuê. Công việc cũng đều, ngày công 250 - 300 nghìn đồng/người. Mình cố gắng tích góp để mua thêm đất sản xuất, mua bò phát triển chăn nuôi”, chị Khuin chia sẻ.

Theo ông Siu Lim - Trưởng Ban Công tác Mặt trận làng Grai Mek - tinh thần đoàn kết, tương trợ được thể hiện qua việc các hộ trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chia sẻ kỹ thuật chăm sóc cây trồng, phòng trừ sâu bệnh và hỗ trợ ngày công cho gia đình khó khăn.

Bà con cũng chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị kinh tế. Hiện nay, làng có 497 ha cây trồng, trong đó có 10 ha hồ tiêu, 200 ha cà phê, 50 ha sầu riêng, 70 ha chanh dây... “Bà con phấn khởi lắm, cùng cam kết tích cực phấn đấu giảm thêm 7 hộ nghèo trong năm 2027” - ông Siu Lim nói.

Không chỉ trong phát triển kinh tế, sức dân còn được phát huy qua việc tham gia giải quyết những vấn đề ở cơ sở. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chú trọng đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân, lắng nghe và tôn trọng ý kiến nhân dân. Các mô hình “Tháng nghe dân nói”, “Mặt trận - Gia đình số”, “Hòm thư số lắng nghe nhân dân 24/7”, “Trợ lý số” từng bước mở rộng kênh tương tác, giúp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị từ cơ sở.

Tại diễn đàn “Tháng nghe dân nói” với chủ đề “Nghe dân nói về an toàn trên đường đến trường” tổ chức ngày 30-9, người dân xã Vĩnh Thạnh phản ánh những bất cập về trật tự, ATGT gần trường học, đáng chú ý là tình trạng học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi và xe tải, xe chở vật liệu lưu thông vào giờ cao điểm.

Bà Trần Thị Tuyết - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thạnh - cho biết sau diễn đàn, lực lượng liên quan đã phối hợp chấn chỉnh tình trạng ùn tắc, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm Luật Trật tự, ATGT đường bộ. Hằng tháng, Mặt trận sẽ linh hoạt tổ chức hội nghị, diễn đàn hoặc lồng ghép nội dung phù hợp để người dân góp ý, phản ánh những vấn đề phát sinh tại địa phương.

Phát huy vai trò nòng cốt, quy tụ sức dân

Ở những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, già làng, trưởng thôn và người có uy tín là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Tại buôn Jứ (xã Ia Tul), ông Nay Hen - người có uy tín, tích cực vận động các hộ dân di dời đến khu tái định cư buôn Tơ Khế nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản trước nguy cơ thiên tai. Bằng sự gương mẫu và những chia sẻ gần gũi, ông giúp người dân hiểu rõ sự cần thiết của việc chuyển đến nơi ở an toàn. Ông Hen cho hay: “Mình nói về chủ trương và giải đáp những điều bà con đang băn khoăn, lo lắng. Quan trọng hơn, mình phải làm gương đi đầu. Đến nay, 100% hộ dân trong buôn đã đồng thuận chuyển về nơi ở mới”.

Ông Su, già làng Đăk Yă (xã Mang Yang) truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ. Ảnh: Nguyễn Kim

Còn tại làng Đăk Yă (xã Mang Yang), già làng Su kiên trì vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, không tổ chức rình rang, kéo dài nhiều ngày gây tốn kém. Ông còn trực tiếp truyền dạy cách đánh cồng chiêng cho thanh thiếu niên, góp phần gìn giữ, trao truyền văn hóa truyền thống. “Chỉ cần có người học, mình đều hướng dẫn để văn hóa truyền thống không bị mai một” - ông Su bày tỏ.

Tinh thần đoàn kết còn được thể hiện qua sự chung sức xây dựng hạ tầng khu dân cư. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều tuyến đường nông thôn được xây dựng, mở rộng, góp phần làm thay đổi diện mạo khu dân cư. Để tạo mặt bằng triển khai công trình, nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, công trình, vật kiến trúc mà không yêu cầu bồi thường với tinh thần “mình vì mọi người, mọi người vì mình”.

Những việc làm cụ thể trong mỗi thôn, làng góp phần bồi đắp sức mạnh đại đoàn kết, củng cố sự gắn bó, đồng thuận và trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng.