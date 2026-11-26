(GLO)- Với đặc thù địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, cấp ủy, chính quyền xã Chư Krey (tỉnh Gia Lai) chú trọng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên, nhất là bí thư chi bộ, trưởng thôn.

Ông Đinh Văn Yam - Trưởng thôn Brọch Siêu là một trong những người tiên phong phát triển kinh tế gia đình. Trên diện tích 12 ha đất sản xuất, ông bố trí 8 ha trồng mía, 2,5 ha trồng mì, còn lại trồng rau màu. Nhờ đa dạng cây trồng, mỗi năm, gia đình ông có lãi từ 300 - 500 triệu đồng.

Không chỉ nêu gương “đảng viên đi trước”, với vai trò trưởng thôn, ông Yam tích cực tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng mô hình sản xuất phù hợp để nâng cao thu nhập.

Tương tự, ông Đinh Vốt - Bí thư Chi bộ làng Pơbahktu cũng là tấm gương trong phát triển kinh tế. Với 6 ha mía cùng đàn bò 4 con, mỗi năm, gia đình ông có thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng. Từ hiệu quả kinh tế của gia đình, ông vận động bà con đoàn kết, lao động, phát triển sản xuất, từng bước cải thiện đời sống.

Ông Đinh Vốt (thứ 2 từ phải sang), Bí thư Chi bộ làng Pơbahktu, vận động người dân đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Ảnh: Quang Tấn

Không chỉ nêu gương trong phát triển kinh tế, đảng viên ở Chư Krey còn tích cực vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ. Khi biết gia đình anh Đinh Gươch (làng Pơbahktu) chuẩn bị dựng nhà sàn cho bố, nhiều người dân trong làng đã sắp xếp công việc đến góp sức, phụ giúp để căn nhà sớm hoàn thành.

“Không chỉ san sẻ công sức, đó còn là tình cảm gắn bó giữa những người trong cùng cộng đồng. Vì vậy, khi bà con có việc cần, mình cũng sẵn sàng dành thời gian, công sức để giúp đỡ lại mọi người” - anh Gươch chia sẻ.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Khắc Minh cho biết, Thường trực Đảng ủy xã phân công các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách từng thôn, làng; chỉ đạo các chi bộ nâng cao trách nhiệm của đảng viên, gắn trách nhiệm nêu gương với chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, cơ cấu cây trồng.

Địa phương định hướng mỗi chi bộ xây dựng một mô hình sản xuất hiệu quả, đưa nội dung này vào sinh hoạt chi bộ, đồng thời khuyến khích đảng viên làm kinh tế giỏi để nêu gương, vận động người dân phát triển sản xuất.

Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và vai trò tiên phong của đảng viên, nhận thức, tư duy phát triển kinh tế của người dân ở một số thôn, làng đã có chuyển biến. Bà con từng bước chuyển từ những loại cây trồng có giá trị kinh tế thấp sang cây trồng có giá trị cao hơn, góp phần cải thiện đời sống.