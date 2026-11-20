(GLO)- Từ vận động hiến đất mở đường, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số đến phát triển kinh tế, nhiều trưởng thôn lâm thời ở Gia Lai đã bước đầu tạo được sự tin tưởng của bà con.

Trước cuộc bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031, người dân gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những người đại diện cho cộng đồng.

Đảm nhận nhiệm vụ Trưởng thôn lâm thời thôn Hà Ri (xã Vĩnh Thịnh) từ ngày 1-7-2026, anh Đinh Nghi (42 tuổi ) cùng Ban Nhân dân thôn đến từng hộ ở xóm 6 vận động hiến đất, cây trồng để mở rộng đường giao thông nông thôn. Nhờ cách vận động gần gũi, kiên trì, nhiều hộ đã đồng thuận.

Anh Đinh Nghi (bìa phải) tuyên truyền, vận động người dân xóm 6 hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: C.H

Ông Đinh Sớt (58 tuổi, thôn Hà Ri) chia sẻ: “Ban đầu, gia đình tôi cũng tiếc. Nhưng được Trưởng thôn Đinh Nghi giải thích về lợi ích chung, gia đình đã tự nguyện hiến gần 70 m² đất để mở rộng đường. Đường sá thông thoáng, việc đi lại của bà con thuận tiện hơn”.

Thôn Hà Ri hiện có 220 hộ, trên 99% là đồng bào dân tộc thiểu số. Từng công tác tại Hội Nông dân huyện và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thạnh (cũ), am hiểu phong tục địa phương, thời gian qua, anh Nghi vận động người dân hiến hơn 500 m² đất mở rộng đường; khuyến khích gìn giữ nghề dệt thổ cẩm, phát triển du lịch cộng đồng và chuyển đổi cây trồng.

“Mới nhận nhiệm vụ, tôi còn thiếu kinh nghiệm nên luôn học hỏi, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con để làm tốt công việc” - anh Nghi nói.

Trước khi được đề cử làm Trưởng thôn lâm thời thôn Phước Hưng (xã Tuy Phước Bắc) từ ngày 1-7-2026, chị Phạm Thị Thanh Huê (36 tuổi) từng tham gia công tác Đoàn, khuyến nông và giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học xã Phước Hưng (cũ)... Kinh nghiệm qua các vị trí công tác giúp chị nhanh chóng bắt nhịp nhiệm vụ mới.

Chị Phạm Thị Thanh Huê (ở giữa), Trưởng thôn lâm thời thôn Phước Hưng, hướng dẫn người dân cài đặt VNeID và tích hợp dữ liệu. Ảnh: C.H

Theo chị Huê, thôn Phước Hưng được sáp nhập từ thôn Biểu Chánh và thôn An Cửu, hiện có 985 hộ. Từ tháng 9-2026, khi xã triển khai mô hình “Thôn thông minh”, chị đã phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt…

Bà Nguyễn Thị Kim Trâm (43 tuổi, thôn Phước Hưng) nhận xét: “Chị Huê rất nhiệt tình, gần gũi và luôn sẵn lòng hướng dẫn người dân. Trước đây, vợ chồng tôi còn lúng túng khi thực hiện thủ tục trực tuyến. Nhưng nhờ chị chỉ dẫn, chúng tôi dần biết cách thao tác, tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn trong giải quyết công việc”.

Ở thôn Ia Jol (xã Ia Le), anh Phùng Minh Thắng (33 tuổi) - Trưởng thôn lâm thời - cũng chú trọng những công việc gắn với đời sống người dân. Thôn Ia Jol hiện có 339 hộ, được sáp nhập từ thôn Ia Brel và thôn Ia Jol (cũ).

“Từng làm Trưởng thôn, sau đó là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ia Brel (cũ) từ năm 2025, tôi nỗ lực thực hiện công tác vận động người dân. Khi nhận nhiệm vụ ở thôn Ia Jol sau sáp nhập, tôi vận dụng kinh nghiệm và chủ động phối hợp với các hội, đoàn thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, từ đó triển khai những việc thiết thực, tạo sự đồng thuận trong phát triển kinh tế và xây dựng hạ tầng nông thôn”.

Những việc làm cụ thể của các trưởng thôn lâm thời phần nào cho thấy vai trò quan trọng của người đứng đầu khu dân cư trong việc kết nối chính quyền với nhân dân.

Đây cũng là một trong những cơ sở để người dân cân nhắc, lựa chọn người đại diện cho cộng đồng trong cuộc bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Kế hoạch số 414/KH-UBND ngày 20-10-2026, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương hoàn thành bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031 trước ngày 30-11-2026.

Tại xã Tuy Phước Bắc, công tác chuẩn bị đã được triển khai với 13 người ứng cử, trong đó có 12 người trẻ tuổi, có trình độ chuyên môn từ trung cấp đến đại học và từng đảm nhiệm các vị trí công tác tại cơ sở.

Ông Nguyễn Đình Chương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc - cho biết: “Địa phương chú trọng tổ chức bầu cử đúng quy định; đồng thời quan tâm trẻ hóa đội ngũ, tạo nguồn cán bộ kế cận, tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở cơ sở trong tình hình mới”.

Tương tự, xã Ia Băng cũng đã chuẩn bị các điều kiện tổ chức bầu cử vào ngày 22-11 với 14 người được giới thiệu ứng cử tại 14 thôn; riêng 2 thôn Blo và Thung Nôm có thêm 2 người tự ứng cử.

Theo ông Nguyễn Chung Tình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Ia Băng, việc lựa chọn người có đạo đức, trách nhiệm, uy tín và am hiểu tình hình cơ sở được địa phương đặc biệt quan tâm. Qua đó, tăng cường sự gắn kết giữa trưởng thôn với người dân.