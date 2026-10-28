Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sớm, từ xa

(GLO)- Gia Lai chủ động nhận diện nguy cơ, tăng cường kiểm soát quyền lực, xử lý nghiêm sai phạm và siết chặt kỷ cương ngay từ cơ sở. Các giải pháp này nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Gia Lai chủ động nhận diện nguy cơ, tăng cường kiểm soát quyền lực, xử lý nghiêm sai phạm và siết chặt kỷ cương ngay từ cơ sở. Các giải pháp này nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm sai phạm

Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) trên địa bàn tỉnh được triển khai toàn diện, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và nắm tình hình từ cơ sở. Qua đó, các cơ quan chức năng kịp thời nhận diện nguy cơ, chấn chỉnh sai phạm, đồng thời nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các vụ việc.

Đáng chú ý, sau khi sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác phòng, chống lãng phí, tiêu cực được chú trọng hơn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo rà soát, xử lý các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài; đồng thời xem xét phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất công dôi dư, hạn chế thất thoát, lãng phí nguồn lực.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Vĩnh Sơn cho biết, Ban chủ động tham mưu quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương, định hướng của Ban Nội chính Trung ương về công tác nội chính, PCTNLPTC và kiểm soát quyền lực; tham mưu cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 1-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện 5 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực.

Kết quả xử lý các vụ án, vụ việc cho thấy công tác đấu tranh tiếp tục được triển khai trên nhiều khâu. Trong 9 tháng năm 2026, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, điều tra 24 vụ/30 bị can; kết luận điều tra, đề nghị truy tố 9 vụ/11 bị can; tạm đình chỉ 1 vụ/3 bị can; thay đổi tội danh 1 vụ/2 bị can và đang điều tra 13 vụ/14 bị can.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam bị can Võ Xuân Nghị - nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai bị khởi tố về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Ảnh: ĐVCC

Viện KSND truy tố 10 vụ/13 bị can; Tòa án nhân dân xét xử sơ thẩm 13 vụ/24 bị cáo, phúc thẩm 8 vụ/15 bị cáo. Riêng quý III/2026, cơ quan chức năng khởi tố, điều tra 16 vụ/18 bị can, trong đó khởi tố mới 7 vụ/6 bị can; thu hồi gần 9,8 tỷ đồng tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh theo dõi, chỉ đạo 7 vụ án và 4 vụ việc. Đến nay, cơ quan chức năng đã giải quyết xong, đưa ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo 3 vụ án và 1 vụ việc; tiếp tục xử lý 4 vụ án, 3 vụ việc.

Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kỷ luật 16 đảng viên liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gồm 11 trường hợp khai trừ khỏi Đảng, 4 trường hợp cảnh cáo và 1 trường hợp khiển trách. Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để xem xét, giải quyết theo quy định.

Chủ động phòng ngừa, kiểm soát quyền lực

Cùng với xử lý sai phạm, tỉnh chú trọng phòng ngừa thông qua công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách, tài sản công, đầu tư xây dựng, đất đai, công tác cán bộ và giải quyết thủ tục hành chính.

Trách nhiệm giải trình của người đứng đầu, việc kiểm soát xung đột lợi ích và chấp hành đạo đức công vụ cũng là những nội dung cần được tăng cường nhằm hạn chế kẽ hở có thể dẫn đến vi phạm.

Ông Đặng Vĩnh Sơn nhấn mạnh: “PCTNLPTC là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Quá trình thực hiện phải đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tuyệt đối không để phát sinh vi phạm mới.

Mục tiêu cốt lõi không chỉ là xử lý sai phạm mà là chủ động nhận diện, ngăn chặn nguy cơ từ sớm, giữ vững kỷ cương, củng cố niềm tin của nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kiểm tra, giám sát và đôn đốc công tác PCTNLPTC vào ngày 13-10-2026. Ảnh: Đức Thụy

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh, sự phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có vai trò quan trọng. Ông Trần Minh Quốc - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh - cho biết, ngành Kiểm sát chủ động phối hợp với cơ quan điều tra ngay từ khâu tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; kiểm sát chặt chẽ quá trình điều tra, không để lọt tội phạm, làm oan người vô tội, đồng thời áp dụng kịp thời các biện pháp ngăn chặn tẩu tán tài sản.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh - khẳng định, lực lượng Công an sẽ tiếp tục nắm chắc tình hình, rà soát các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, dễ phát sinh sai phạm.

Qua đó, kịp thời tham mưu khắc phục những kẽ hở, bất cập trong quản lý nhà nước, góp phần giữ vững an ninh trật tự và bảo đảm tính minh bạch trên địa bàn.

PCTNLPTC vì vậy không chỉ được đo bằng kết quả phát hiện, xử lý vi phạm mà còn ở khả năng nhận diện, ngăn chặn nguy cơ trước khi sai phạm xảy ra.

Tăng cường kiểm soát quyền lực, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và thực hiện công khai, minh bạch chính là những yêu cầu xuyên suốt để giữ nghiêm kỷ cương, bảo vệ nguồn lực công và củng cố niềm tin của nhân dân.