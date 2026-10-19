Gia Lai đoạt 4 giải thưởng tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu

(GLO)- Tỉnh Gia Lai được vinh danh với 4 giải thưởng, gồm 3 giải tác phẩm và 1 giải tập thể tại Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu, năm 2026 diễn ra tối 18-10 tại Hà Nội.

Lễ trao giải do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ trao giải. Ảnh: Hồng Phúc

Tới dự và trao giải có đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Túc - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Chương trình nghệ thuật tại lễ trao giải. Ảnh: Hồng Phúc

Cuộc thi năm 2026 với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới”, dành cho các tác phẩm chính luận sáng tạo lần đầu, với 5 thể loại: tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình, video clip; diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương, quyết sách chiến lược của Đảng; tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Hồng Phúc

Điểm mới của Cuộc thi năm nay là được tổ chức đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Sau hơn 9 tháng công bố và triển khai trên phạm vi toàn quốc, Cuộc thi tiếp tục ghi nhận sự phát triển vượt bậc về quy mô và chất lượng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Bích Ly (bìa phải) đại diện Tỉnh ủy Gia Lai nhận giải tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hồng Phúc

Ban tổ chức Cuộc thi đã nhận được 905.681 tác phẩm gửi tham dự, tăng 67,17% so với năm 2025, có sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhà báo, giảng viên lý luận chính trị, cán bộ hưu trí, học sinh, sinh viên, người Việt Nam công tác, học tập ở nước ngoài và một số tác giả quốc tế.

Tác giả Nguyễn Minh Thông (thứ 3 từ phải sang) đại diện nhóm tác giả nhận giải B tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu, năm 2026. Ảnh: Hồng Phúc

Các đơn vị, địa phương đã tiến hành thẩm định, đánh giá nhiều vòng, nhiều cấp, tổ chức chấm giải, chọn lựa các tác phẩm có chất lượng tốt để gửi dự thi cấp Trung ương. Hội đồng giám khảo đã tổ chức 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, theo hình thức chấm kín, độc lập đối với từng tác phẩm.

Tác giả Nguyễn Hồng Phúc (Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai, thứ hai từ trái sang) nhận giải C tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu, năm 2026. Ảnh: Hồng Phúc

Cuộc thi tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên mặt trận tư tưởng, nâng cao “sức đề kháng” cho mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Hồng Phúc

Phát biểu tại Lễ trao giải, đồng chí Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao trí tuệ, tâm huyết và bản lĩnh của các tác giả qua số lượng và chất lượng tác phẩm ngày càng được nâng cao; lý luận sắc bén, nội dung bám sát thực tiễn đất nước. Mỗi tác phẩm là một tiếng nói, niềm tin lý tưởng cách mạng; mỗi tác giả là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng lý luận góp phần bảo vệ chân lý, lẽ phải, lan tỏa cái đúng, cái đẹp và tính chính nghĩa trong xã hội; đồng thời chủ động đấu tranh phê phán những quan điểm và hành động sai trái đi ngược lại sự nghiệp cách mạng của Đảng, lợi ích của quốc gia, dân tộc, gây phương hại quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

Các tác giả, nhóm tác giả tham dự lễ trao giải. Ảnh: Hồng Phúc

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 7 năm 2027, thay mặt Ban Chỉ đạo Cuộc thi, đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban chỉ đạo các cấp tiếp tục triển khai bằng nhiều cách làm sáng tạo; đồng thời kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, đồng bào trong nước cùng bạn bè quốc tế tích cực tham gia.

Tại Lễ trao giải, Ban Chỉ đạo Cuộc thi tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc; trao 165 giải thưởng cá nhân tặng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, trong đó có 12 giải A, 22 giải B, 39 giải C, 74 giải khuyến khích và 18 giải triển vọng; trao 2 phần thưởng tặng tác giả lớn tuổi và nhỏ tuổi tiêu biểu tham gia dự thi.

Các tác giả đoạt giải của tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Phúc

Trong đó, tỉnh Gia Lai đoạt 3 giải tác phẩm và 1 giải tập thể. Đây là lần đầu tiên tỉnh Gia Lai có nhiều tác phẩm đoạt giải cao tại cuộc thi. Cụ thể, tác phẩm “Vững chắc “Thế trận lòng dân” nơi đại ngàn: Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông” của nhóm tác giả Từ Thanh Phong (CA tỉnh) và Nguyễn Minh Thông (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) đạt giải B; tác phẩm “Vững niềm tin với Đảng từ thế trận lòng dân” của tác giả Nguyễn Hồng Phúc (Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai) đạt giải C; tác phẩm “Bảo vệ sự thật lịch sử: Từ bục giảng đến không gian mạng” của tác giả Lương Thị Oanh (giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn, Chư Prông) đạt giải Khuyến khích; Tỉnh ủy Gia Lai đạt tập thể có thành tích xuất sắc.