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Ia Lâu, Ia Phí và Al Bá trao huy hiệu Đảng cho 15 đảng viên

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Ngày 4-11, Đảng ủy các xã Ia Lâu, Ia Phí và Al Bá (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho 15 đảng viên có nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

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Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Lâu trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho bà Đào Thị Huệ (Chi bộ làng Piơr). Ảnh: Khánh Phong

Tại xã Ia Lâu, Đảng ủy xã trao huy hiệu Đảng cho 5 đảng viên. Trong đó, đảng viên Đào Thị Huệ (Chi bộ làng Piơr) nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; Hà Văn Che (Chi bộ Đà Bắc) nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; Nguyễn Tiến Huynh (Chi bộ làng Tu), Hoàng Thế Lập (Chi bộ làng Đút) và Bùi Văn Lựng (Chi bộ thôn Đà Bắc) nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

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Đảng ủy xã Ia Phí trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Phạm Ngọc

Cùng ngày, Đảng ủy xã Ia Phí trao huy hiệu Đảng cho 7 đảng viên gồm: 1 Huy hiệu 60 năm, 1 Huy hiệu 45 năm, 1 Huy hiệu 40 năm, 2 Huy hiệu 35 năm và 2 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

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Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Công Thuần trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho ông Vũ Quang Nhụ (Chi bộ làng Blút Griêng). Ảnh: Phạm Ngọc

Tại xã Al Bá, Đảng ủy xã trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Vũ Quang Nhụ (Chi bộ làng Blút Griêng) và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên Rơ Lan Drế, Ksor Breng (Chi bộ làng Amil).

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