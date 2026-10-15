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Bàn giao nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Ia Lâu

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HÀ ĐỨC THÀNH
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(GLO)- Chiều 14-10, UBND xã Ia Lâu (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Chội (thôn Hòa Bình).

Ngôi nhà có tổng diện tích hơn 100 m2, với tổng kinh phí xây dựng 600 triệu đồng. Nguồn kinh phí xây dựng do Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông và một số nhà hảo tâm ủng hộ.

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Lãnh đạo xã Ia Lâu và Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông bàn giao nhà tình nghĩa và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Chội (thôn Hòa Bình). Ảnh: Hà Đức Thành

Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Chội có chồng và con trai là liệt sĩ. Mẹ năm nay 87 tuổi. Từ năm 2022 đến nay, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông đã nhận phụng dưỡng suốt đời đối với Mẹ.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà cho Mẹ Hà Thị Chội thể hiện trách nhiệm, tinh thần sẻ chia và lòng biết ơn sâu sắc của lãnh đạo, công nhân, người lao động của Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông với những người đã hy sinh, cống hiến xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

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