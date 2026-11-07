Nâng cao hiệu quả xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới

(GLO)- Ngày 6-11, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Đảng ủy Quân khu 5; Nghị quyết số 08 và Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh trong tình hình mới và công tác diễn tập tác chiến cấp xã năm 2026.

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5; Trương Văn Đạt - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng KVPT. Ảnh: Hồng Phúc

Trong 5 năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, nòng cốt là lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh triển khai đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng KVPT. Các ban chỉ đạo, hội đồng được kiện toàn; chương trình, kế hoạch thực hiện được cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc

Thế trận KVPT tỉnh ngày càng được củng cố, gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân. Các tiềm lực trong KVPT được quan tâm đầu tư; việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, thực hiện chính sách an sinh xã hội, hậu phương quân đội đạt nhiều kết quả tích cực.

Đại tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thông tin về công tác xây dựng LLVT tỉnh theo hướng tinh, gọn, mạnh. Ảnh: Hồng Phúc

LLVT tỉnh được xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, huấn luyện, diễn tập, tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được triển khai nghiêm túc; các điều kiện phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm bảo đảm.

Hoạt động đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân được đẩy mạnh; quan hệ hữu nghị, hợp tác với 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia và 2 tỉnh Hạ Lào tiếp tục được củng cố. Các hoạt động phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giao lưu, kết nghĩa, hỗ trợ nhân dân và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt nhiều kết quả thiết thực.

Đáng chú ý, năm 2026, tỉnh tổ chức diễn tập tác chiến trong KVPT và phòng thủ dân sự tại 47 xã, phường. Đây là đợt diễn tập đầu tiên trong nhiệm kỳ 2025-2030, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và có nhiều quy định mới liên quan đến nhiệm vụ diễn tập. Mặc dù còn khó khăn, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động phối hợp, tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5 ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tỉnh Gia Lai đạt được trong xây dựng và phát huy các tiềm lực của KVPT. Ảnh: Hồng Phúc

Các xã, phường đã cụ thể hóa Chỉ thị số 11 ngày 17-4-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xác định diễn tập là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị. Qua diễn tập, bước đầu nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý tình huống quốc phòng, an ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hồng Phúc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị phải nhận thức sâu sắc việc xây dựng KVPT tỉnh vững chắc là nhiệm vụ cốt lõi, thường xuyên, lâu dài. Đặc biệt, trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

“Phải lấy xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh làm then chốt; xây dựng “thế trận lòng dân” làm nền tảng; xây dựng LLVT vững mạnh làm nòng cốt và phát triển kinh tế - xã hội làm cơ sở củng cố quốc phòng”- Bí thư Tỉnh ủy khẳng định.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng KVPT. Ảnh: Hồng Phúc

Đối với công tác diễn tập, từ thực tiễn tổ chức tại 47 xã, phường trong năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục phát huy và vận dụng hiệu quả 5 bài học kinh nghiệm trong thời gian tới.

Đó là phát huy vai trò lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, điều hành của chính quyền, không khoán trắng nhiệm vụ cho cơ quan quân sự, công an; chủ động chuẩn bị từ sớm, đồng bộ, phân công rõ trách nhiệm và thường xuyên kiểm tra; lấy thực hành làm trọng tâm, tránh hình thức, lệ thuộc vào kịch bản; tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, bảo đảm từng thành phần nắm chắc nhiệm vụ; chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ, lấy năng lực xử lý tình huống thực tế làm thước đo chất lượng diễn tập.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập tác chiến cấp xã trong KVPT tỉnh năm 2026. Ảnh: Hồng Phúc

Dịp này, 25 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng KVPT và công tác diễn tập tác chiến cấp xã trong KVPT tỉnh năm 2026 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.