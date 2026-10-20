Nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức về phát triển văn hóa

(GLO)- Sáng 19-10, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Cán bộ quản lý VH-TT&DL tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo, tham mưu, quản lý nhà nước, hoạch định chính sách và công chức, viên chức liên quan đến phát triển văn hóa.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày (19 và 20-10), với sự tham gia của khoảng 300 học viên là cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Đỗ Thị Diệu Hạnh phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng. Ảnh: Hoàng Vũ

Tham gia lớp bồi dưỡng, học viên được quán triệt các chuyên đề: Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030; công tác quản lý nhà nước của các ngành về công nghiệp văn hóa; kỹ năng tham mưu, hoạch định và thực thi chính sách phát triển văn hóa tại địa phương; kỹ năng thực thi chính sách, huy động động nguồn lực xã hội hóa để phát triển văn hóa.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở VH-TT&DL Đỗ Thị Diệu Hạnh nhấn mạnh: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh quan trọng, tạo động lực và sức mạnh thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

Đặc biệt, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định những định hướng quan trọng, khẳng định vai trò của văn hóa và con người trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: Hoàng Vũ

Trước yêu cầu đó, đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa từ tỉnh đến cơ sở cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực tham mưu, kỹ năng tổ chức thực hiện và tinh thần trách nhiệm; chủ động đổi mới phương thức quản lý, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác văn hóa tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa trong tình hình mới.