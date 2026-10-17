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Từ năm 2027, chi trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp qua VNeID

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo BHXH, Chinhphu.vn)

(GLO)- Từ năm 2027, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Công tác chuẩn bị kết nối dữ liệu, hướng dẫn người dân đăng ký và tích hợp tài khoản qua VNeID được thực hiện trong những tháng cuối năm 2026.

Theo kế hoạch triển khai sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trong chi trả các chế độ BHXH, BHTN do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, ngành sẽ hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật, kết nối và chia sẻ dữ liệu với hệ thống định danh điện tử để triển khai phương thức chi trả mới từ năm 2027.

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Trong tháng 10-2026, cơ quan BHXH tập trung hoàn thiện phương án kết nối, tích hợp và trao đổi dữ liệu; xây dựng hướng dẫn xác định, sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội phục vụ chi trả các chế độ. Nội dung triển khai cũng bao gồm việc chi trả qua ví điện tử, tài khoản tiền di động và chuẩn hóa thông tin người hưởng, trong đó có người mới tham gia.

Trong tháng 11 và 12-2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự kiến hoàn thành việc kết nối hệ thống phần mềm với hệ thống định danh điện tử, phục vụ khai thác thông tin để thực hiện chi trả. Cùng với đó, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, tích hợp và sử dụng tài khoản.

Đối với trường hợp chưa đủ điều kiện nhận tiền qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID, cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện chi trả bằng phương thức phù hợp, bảo đảm quyền lợi của người thụ hưởng, không để việc chuyển đổi phương thức thanh toán làm gián đoạn chế độ.

Tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh được tích hợp trên VNeID, cho phép người dân liên kết một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để nhận các khoản tiền theo chính sách an sinh xã hội.

Từ ngày 28-9, người dân đã có thể nhận lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội qua tài khoản này theo quy định tại Nghị định số 320/2026/NĐ-CP. Việc triển khai từ năm 2027 tiếp tục mở rộng phương thức chi trả qua VNeID đối với các chế độ BHXH, BHTN.

Để bảo đảm tiền được chuyển đúng người, tài khoản tích hợp phải là tài khoản chính chủ, có thông tin trùng khớp với dữ liệu trên tài khoản định danh điện tử. Mỗi người chỉ tích hợp một trong ba phương tiện nhận tiền nói trên để phục vụ việc hưởng an sinh xã hội.

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