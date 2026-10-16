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Hơn 101 triệu người đổi mã số BHXH, ai chưa được chuyển đổi?

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NHÃ UYÊN (theo TTXVN, LĐO, BHXH Việt Nam)

(GLO)- Đến ngày 16-10, hơn 101,49 triệu người đã được chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) sang số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân, đạt 99,17%. Tuy nhiên, vẫn còn hàng trăm nghìn trường hợp chưa hoàn tất do dữ liệu chưa đồng bộ hoặc chưa đáp ứng điều kiện chuyển đổi.

Theo thông tin từ BHXH Việt Nam, quá trình chuyển đổi mã số BHXH sang số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân (CCCD) đã đạt tỷ lệ 99,17% sau hơn 1,5 tháng triển khai trên hệ thống nghiệp vụ.

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99,17% người tham gia BHXH, BHYT đã chuyển sang dùng số CCCD. Ảnh minh họa: TTO

Đến ngày 16-10, có tổng cộng 102.346.428 người thuộc diện chuyển đổi trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ (TST), bao gồm cả người đang tham gia và người đã dừng tham gia BHXH, BHYT.

Trong số này, 101.499.314 người đã được chuyển đổi thành công, chiếm 99,17%. Tuy nhiên, vẫn còn 162.080 trường hợp chuyển đổi chưa thành công, tương đương 0,16%; 348.254 người chưa được chuyển đổi, chiếm 0,34%; và 336.780 người chưa đủ điều kiện chuyển đổi, chiếm 0,33%.

Nguyên nhân chủ yếu khiến một số trường hợp chuyển đổi chưa thành công là thông tin cá nhân chưa thống nhất giữa các phần mềm nghiệp vụ hoặc dữ liệu mã số BHXH chưa được đồng bộ đầy đủ.

Đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện chuyển đổi, nguyên nhân chủ yếu là chưa có thông tin số định danh cá nhân hoặc CCCD, hoặc thông tin cá nhân chưa khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để xử lý các vướng mắc, BHXH Việt Nam tiếp tục chỉ đạo cơ quan BHXH tại các tỉnh, thành phố rà soát, xác minh và bổ sung thông tin đối với những trường hợp chưa có hoặc chưa xác thực được số định danh cá nhân, CCCD. Các trường hợp này sẽ được thực hiện chuyển đổi lại sau khi dữ liệu được chuẩn hóa.

Bên cạnh đó, cơ quan BHXH yêu cầu đẩy nhanh việc cập nhật mã đơn vị quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ, ưu tiên những đơn vị đang phát sinh giao dịch. Các đơn vị chuyên môn cũng tiếp tục theo dõi tiến độ, hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ kỹ thuật và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Việc sử dụng số định danh cá nhân hoặc số CCCD thay thế mã số BHXH là một bước trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu và đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành BHXH. Theo kế hoạch, từ ngày 1-9-2026, việc chuyển đổi được triển khai chính thức trên phần mềm TST.

Thay đổi này nhằm thống nhất thông tin định danh của người tham gia BHXH, BHYT, hạn chế tình trạng trùng lặp hoặc sai lệch dữ liệu, đồng thời tạo thuận lợi cho việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống nghiệp vụ.

Khi dữ liệu được đồng bộ, việc quản lý thông tin người tham gia và giải quyết các thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT sẽ có điều kiện thuận lợi hơn, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

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