Xuyên lễ cấp căn cước, định danh điện tử cho người dân

(GLO)- Dịp lễ 2-9 được ví như “khung giờ vàng” khi nhiều người học hành, làm ăn xa quê về địa phương nghỉ lễ. Do đó, Công an tỉnh Gia Lai đã tranh thủ khoảng thời gian này để cấp căn cước, định danh điện tử xuyên lễ, tạo thuận lợi cho người dân.

Tại xã Chư A Thai, những ngày này, người dân đi làm căn cước và định danh điện tử khá đông.

Công an xã Chư A Thai bố trí xe đưa, đón người dân đến trụ sở làm thủ tục. Ảnh: Tiến Tống

Theo Thiếu tá Trần Văn Tiến - Trưởng Công an xã Chư A Thai, qua nắm bắt tình hình, Công an xã xác định có rất nhiều trường hợp đi học, làm ăn xa trở về địa phương nghỉ lễ nhưng chưa được cấp căn cước và kích hoạt định danh điện tử. Bên cạnh đó, nhiều người dân có nhu cầu muốn làm căn cước cho con em mình trước khi bước vào năm học mới.

Trước tình hình trên, Công an xã Chư A Thai đã bố trí 100% cán bộ, chiến sĩ tại các điểm tiếp công dân, tổ chức thu nhận hồ sơ xuyên lễ. Với những người dân gặp khó khăn về đi lại hoặc có tâm lý e ngại, Công an xã đã sử dụng phương tiện đến từng nhà vận động, chở người dân đến trụ sở Công an xã để làm thủ tục.

Công an xã Chư A Thai phát sữa cho các em nhỏ đến làm căn cước. Ảnh: Tiến Tống

Theo thống kê, trong những ngày lễ, Công an xã Chư A Thai đã triển khai 35 chuyến xe đưa, đón người dân. Đặc biệt, cán bộ Công an đã tự tay vào bếp phục vụ 3 bữa cơm mỗi ngày cho bà con, phát hơn 300 hộp sữa cho các cháu nhỏ. Công an xã cũng vận động nhà hảo tâm ủng hộ 200 sim điện thoại cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

“Trong những ngày lễ, Công an xã đã làm thủ tục cấp gần 300 căn cước và thu nhận 950 hồ sơ định danh điện tử mức 2. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã làm việc hết công suất với phương châm hết việc chứ không hết giờ để phục vụ tối đa bà con để nhanh chóng cấp căn cước, định danh điện tử” - Thiếu tá Tiến cho hay.

Công an xã Chư Prông bố trí 100% cán bộ, chiến sĩ túc trực giải quyết thủ tục cấp căn cước, định danh điện tử cho người dân. Ảnh: Quang Thiện

Tại xã Chư Prông, dù thời tiết mưa gió bất lợi, song nhiều người dân vẫn đến trụ sở Công an xã để làm thủ tục cấp căn cước, định danh điện tử. Nắm bắt tâm lý người dân, Công an xã đã bắt đầu thu nhận hồ sơ từ 7 giờ đến 21 giờ mỗi ngày, với tinh thần “Gần dân nhất - Vì nhân dân phục vụ”.

Thượng tá Lê Ngọc Hưng - Trưởng Công an xã Chư Prông - thông tin: “Song song với việc cấp căn cước, định danh điện tử tại trụ sở, hàng tối, Công an xã phối hợp với đoàn thanh niên, Tổ công nghệ số cộng đồng xuống tận các thôn, làng để kích hoạt định danh điện tử cho người dân”.

Được biết, trong đợt thi đua cao điểm 40 ngày đêm, từ ngày 5-8 đến nay, Công an xã Chư Prông đã làm thủ tục cấp hơn 2.600 căn cước, thu nhận trên 2.800 hồ sơ định danh điện tử.

Đông đảo người dân xã Chư Prông đến làm căn cước, định danh điện tử trong dịp lễ. Ảnh: Quang Thiện

Tại khu vực phía Đông tỉnh, Công an các địa phương cũng tranh thủ ngày lễ để phục vụ bà con. Mỗi ngày, Công an phường An Nhơn Nam tiếp nhận, giải quyết cho khoảng 500 trường hợp người dân đến thực hiện các thủ tục cấp căn cước, định danh điện tử.

Thiếu tá Huỳnh Ngọc Sơn - Tổ trưởng Tổ Cảnh sát khu vực (Công an phường An Nhơn Nam) thông tin: Tranh thủ dịp nghỉ lễ, nhiều người dân, trong đó đa phần là người lao động, sinh viên ở các nơi về thăm nhà, đã đến Công an phường để thực hiện thủ tục.

Cán bộ Công an phường An Nhơn Nam giải quyết thủ tục cấp căn cước cho người dân. Ảnh: Nguyễn Chơn

“Có hôm người dân tập trung tại trụ sở lúc 6 giờ sáng nên anh em đơn vị bắt tay vào công việc từ khá sớm, làm xuyên trưa và đến 22 giờ khi giải quyết xong cho bà con thì mới nghỉ.

Khối lượng hồ sơ lớn, đa phần người dân hiểu biết công nghệ hạn chế nên cán bộ chiến sĩ thay phiên làm việc liên tục, ân cần hướng dẫn, cầm tay chỉ việc giúp người dân hoàn thành thủ tục” - Thiếu tá Sơn cho biết.

Bà Trần Thị Hồ Hiệp (SN 1968, ở tổ dân phố Huỳnh Kim, phường An Nhơn Nam) chia sẻ: “Tôi chăm sóc người bệnh, hằng ngày thường xuyên giặt quần áo, làm công việc tay chân nên mờ vân tay, phải lấy mẫu nhiều lần. Thế nhưng, cán bộ Công an phường đã tận tình hướng dẫn, giúp tôi nộp xong hồ sơ định danh mức 2”.

Công an phường An Nhơn Nam đến tận nhà thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho trường hợp bị bệnh tật. Ảnh: Nguyễn Chơn

Không chỉ giải quyết hồ sơ cho người dân tại trụ sở, dịp lễ này, Công an phường An Nhơn Nam còn rà soát, đến tận nơi giải quyết hồ sơ cho hàng chục trường hợp người khuyết tật, đau bệnh, già yếu gặp khó khăn trong di chuyển.

Bị tai biến hơn 10 năm qua, bà Võ Thị Xuân Hồng (SN 1960, ở tổ dân phố Nhơn Hòa) được cán bộ đến nhà làm hồ sơ cấp lại căn cước vào chiều 31-8. “Vợ tôi bị liệt, không thể chở bằng xe máy. Mỗi lần muốn đi đâu phải thuê taxi. Nay được cán bộ đến giúp đỡ, gia đình đỡ chi phí, công sức đi lại” - ông Huỳnh Bá Trọng (chồng bà Hồng) xúc động nói.

Tương tự, Công an phường Bình Định cũng bố trí cán bộ, chiến sĩ phục vụ người dân làm căn cước, định danh điện tử xuyên suốt kỳ nghỉ lễ. Hoạt động này không chỉ nhằm hoàn thành cao điểm 40 ngày đêm cấp căn cước, định danh điện tử mà còn tạo điều kiện thuận lợi để người dân trên địa bàn làm thủ tục.

Từ 29-8 đến 1-9, đơn vị đã tiếp nhận, giải quyết cho gần 1.000 trường hợp công dân, trong đó có một bộ phận là người lao động, sinh viên đang học tập, làm việc xa quê.

Người dân thực hiện thủ tục cấp căn cước, định danh điện tử mức 2 tại Công an phường Bình Định vào chiều 1-9. Ảnh: Nguyễn Chơn

Đến Công an phường nộp hồ sơ định danh mức 2 vào ngày 1-9, anh Trần Minh Thắng (SN 2000, trú tại phường Bình Định, hiện làm việc tại TP. Hồ Chí Minh) đánh giá hoạt động này rất ý nghĩa, bởi những người đi làm xa như anh có thể hoàn thành thủ tục trong dịp lễ và kịp trở lại nơi làm việc vào ngày hành chính.

"Nhiều phụ huynh cũng tranh thủ ngày nghỉ đưa con em là học sinh đi làm căn cước. Người dân chờ đông, cán bộ phải tiếp nhận, giải quyết hồ sơ liên tục nhưng luôn nhiệt tình, gần gũi, bà con rất phấn khởi" - anh Thắng chia sẻ.