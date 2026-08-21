(GLO)- Thực hiện cao điểm “40 ngày đêm” về cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trên địa bàn.

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử. Ảnh: Bá Bính

Sau 12 ngày ra quân, Công an phường bố trí cán bộ, chiến sĩ trực 100% quân số tại các tổ cảnh sát khu vực; phối hợp với các lực lượng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”.

Điểm thu nhận căn cước, định danh điện tử tại Công an phường được duy trì tất cả các ngày trong tuần, từ 7 giờ 30 phút đến 22 giờ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Theo số liệu cập nhật ngày 17-8, trên địa bàn phường có 59.987 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên. Đến nay, đã có 58.818 trường hợp được cấp căn cước, đạt 98,1%; 52.536 trường hợp được duyệt định danh điện tử mức độ 2, đạt 87,6%; 50.954 trường hợp đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đạt 84,9%.

Đối với nhóm công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi, toàn phường có 10.281 trường hợp. Trong đó, đã cấp căn cước cho 2.266 trường hợp, đạt 22%; duyệt định danh điện tử mức độ 2 cho 1.139 trường hợp, đạt 11,1%; kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 280 trường hợp, đạt 2,7%.

Điểm thu nhận căn cước, định danh điện tử tại Công an phường được duy trì tất cả các ngày trong tuần. Ảnh: Bá Bính



Để hoàn thành các chỉ tiêu còn lại, Công an phường Pleiku tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, hệ thống loa truyền thanh và trực tiếp tại các khu dân cư; đồng thời, tăng cường rà soát, vận động người dân chủ động đến Công an phường hoặc các điểm thu nhận căn cước trên địa bàn để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết.

Đơn vị cũng phối hợp với các trường học tổ chức thu nhận lưu động, hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho học sinh vào dịp khai giảng năm học mới; qua đó phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của cao điểm “40 ngày đêm” đúng tiến độ đề ra.