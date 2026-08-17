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Trao 121 suất quà cho gia đình khó khăn và học sinh làng Chư Đang Ya

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(GLO)- Sáng 17-8, UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm, tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh tại làng Chư Đang Ya (xã Biển Hồ), đơn vị kết nghĩa với phường Thống Nhất.

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Đại diện các đơn vị tặng quà cho người dân làng Chư Đang Ya. Ảnh: Bá Bính

Tại chương trình, UBND phường Thống Nhất phối hợp với chùa Bửu Châu và Chi đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Gia Lai trao 100 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 300.000 đồng.

Bên cạnh đó, các đơn vị còn trao 21 phần quà cho học sinh và 1.000 bộ quần áo đã qua sử dụng cho người dân trong làng.

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Đại diện UBND phường Thống Nhất tặng quà cho thiếu nhi làng Chư Đang Ya. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, Chi đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Gia Lai còn hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản ngân hàng an toàn; hỗ trợ mở tài khoản, cài đặt ứng dụng VCB Digibank và hướng dẫn sử dụng tính năng tin nhắn bằng giọng nói miễn phí trên ứng dụng.

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