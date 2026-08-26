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Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai tặng 2.200 sim điện thoại để thực hiện Đề án 06

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(GLO)- Sáng 24-8, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh trao tặng 2.200 sim điện thoại cho Công an 9 xã nhằm hỗ trợ thực hiện công tác cấp căn cước và kích hoạt định danh điện tử mức độ 2.

Trong đó, Công an các xã Đăk Song, Chơ Long và Phú Thiện được hỗ trợ nhiều nhất, mỗi xã 350 sim.

Xuất phát từ thực tế trong quá trình triển khai công tác cấp căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, lực lượng Công an gặp khó khăn do người dân vùng sâu, vùng xa, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số chưa có sim điện thoại.

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Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã trao 2.200 sim điện thoại cho Công an 9 xã trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Quốc Hùng

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã đóng góp 2.200 sim điện thoại với tổng kinh phí 110 triệu đồng (50.000 đồng/sim).

Việc tặng sim điện thoại góp phần hỗ trợ lực lượng Công an cơ sở sớm hoàn thành các mục tiêu của đợt “cao điểm 40 ngày, đêm cấp căn cước và định danh điện tử” do Giám đốc Công an tỉnh phát động (từ ngày 5-8 đến 15-9).

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