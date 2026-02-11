Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ cho tổ công nghệ số cộng đồng tại 135 xã, phường

(GLO)- Ngày 10-2, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tỉnh Đoàn và Mobifone Gia Lai tổ chức lớp tập huấn cho các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối đến 135 điểm cầu xã, phường.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Huỳnh Hồ Hoài Nam cho biết: Lớp tập huấn được tổ chức theo Thông báo số 68/TB-UBND ngày 1-2-2026 của UBND tỉnh liên quan đến việc cập nhật thông tin trên Hệ thống cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; đồng thời thực hiện Đề án phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số cộng đồng giai đoạn 2026-2030.

so-khcn-phoi-hop-tinh-doan-mobifone-gia-lai-truc-tuyen.jpg
Quang cảnh buổi tập huấn tại Sở Khoa học và Công nghệ. Ảnh: ĐVCC

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng và phương pháp triển khai chuyển đổi số tại cơ sở; từng bước đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”, hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số an toàn, hiệu quả trong cộng đồng.

Trong chương trình tập huấn, các báo cáo viên tập trung hướng dẫn phương pháp tuyên truyền, vận động người dân tham gia chuyển đổi số gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”; kỹ năng định danh điện tử, thanh toán số; kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cơ bản và một số nội dung hỗ trợ phát triển kinh tế số cộng đồng.

Đây cũng là dịp để các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm, phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại địa phương để cùng trao đổi, tháo gỡ.

