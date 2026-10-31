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Trường Đại học Quy Nhơn đạt giải nhất cuộc thi “Sinh viên thông thái 2026”

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(GLO)- Tối 30-10, tại Trường Đại học Duy Tân (TP Đà Nẵng), Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tổ chức vòng chung kết cuộc thi “Sinh viên thông thái 2026” với chủ đề “Tìm hiểu pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Sau gần một tháng triển khai vòng sơ khảo, cuộc thi thu hút hơn 22.000 sinh viên đến từ 30 trường đại học, cao đẳng khu vực miền Trung và vùng lân cận tham gia.

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Đội thi Trường Đại học Quy Nhơn đạt giải nhất cuộc thi “Sinh viên thông thái 2026”. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Ở vòng sơ khảo (diễn ra từ ngày 10 đến 30-9), sinh viên các trường tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm tại website: https://tracnghiem-bhdc.vcc.gov.vn/. Qua vòng thi này, Ban tổ chức đã chọn 5 trường có tổng số điểm thi trắc nghiệm từ sinh viên cao nhất để thành lập 5 đội thi tham gia vòng chung kết, gồm: Trường Đại học Duy Tân (TP. Đà Nẵng), Trường Đại học Luật - Đại học Huế (TP. Huế), Trường Đại học Phạm Văn Đồng (tỉnh Quảng Ngãi), Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) và Trường Đại học Vinh (tỉnh Nghệ An).

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Phần thi tiểu phẩm pháp luật của đội thi Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Tại vòng chung kết, các đội sẽ tranh tài qua 3 phần thi: giới thiệu, tiểu phẩm pháp luật và hùng biện. Ở phần thi giới thiệu, các đội thi chủ động lựa chọn hình thức giới thiệu những nét đặc biệt nhất về trường mình và thông điệp của đội thi mang tới cuộc thi.

Trong phần thi tiểu phẩm pháp luật, mỗi đội thi sẽ tự xây dựng kịch bản và biểu diễn tiểu phẩm theo 1 trong 9 chủ đề do Ban tổ chức đưa ra, như: Sinh viên nên tìm hiểu về bán hàng đa cấp hay nên né tránh? Bán hàng đa cấp có phải là hình thức kinh doanh hợp pháp hay không? Sinh viên và cạm bẫy “làm giàu không khó” từ đa cấp bất chính”…

Trong phần thi hùng biện, mỗi đội sẽ tham gia hùng biện theo 1 trong 5 chủ đề: Nhà nước nên cấm hay nên khuyến khích hoạt động bán hàng đa cấp? Các quy định pháp luật hiện nay đã đủ mạnh để ngăn chặn đa cấp bất chính chưa? Làm gì để bảo vệ sinh viên trước cám dỗ của đa cấp biến tướng? Sinh viên có nên bị cấm tham gia bán hàng đa cấp hay không? Bạn nên làm gì khi được mời tham gia hoạt động bán hàng đa cấp?.

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Vượt qua các vòng thi, đội Trường Đại học Quy Nhơn đạt giải nhất cuộc thi “Sinh viên thông thái 2026”. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích cho các đội thi. Trong đó, giải nhất của cuộc thi đã thuộc về đội thi Trường Đại học Quy Nhơn; đội thi Trường Đại học Luật - Đại học Huế đạt giải nhì; giải ba được trao cho đội thi Trường Đại học Duy Tân; 2 giải khuyến khích thuộc về đội thi Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Cuộc thi được tổ chức nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức đúng đắn và toàn diện về hoạt động bán hàng đa cấp, các quy định pháp luật liên quan, cũng như vai trò của công tác quản lý nhà nước đối với loại hình kinh doanh này; tăng cường khả năng nhận diện và phòng tránh các hành vi bán hàng đa cấp bất hợp pháp, bảo vệ quyền lợi của sinh viên và người dân.

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