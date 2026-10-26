Hai đội Trường Đại học Quy Nhơn giành giải ba tại Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC miền Trung

(GLO)- Hai đội tuyển QNU.Prime và QNU.Omega của Trường Đại học Quy Nhơn vừa giành giải ba tại Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC khu vực miền Trung năm 2026, diễn ra trong 2 ngày 24 và 25-10.

Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC miền Trung do Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế) chủ trì, thu hút 79 đội tuyển đến từ 26 trường, gồm 48 đội thuộc 13 trường đại học, học viện và 31 đội thuộc 13 trường THPT. Các đội tranh tài tại những điểm thi tập trung ở TP. Huế, tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Hai đội tuyển QNU.Prime và QNU.Omega của Trường Đại học Quy Nhơn cùng giành giải ba tại Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC khu vực miền Trung năm 2026. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Kỳ thi tiến hành theo thể thức ICPC, mỗi đội gồm 3 thành viên, cùng sử dụng một máy tính để giải các bài toán lập trình trong thời gian 5 giờ. Kết quả, hai đội QNU.Prime và QNU.Omega của Trường Đại học Quy Nhơn đều giải thành công 4 bài toán và cùng giành giải ba.

Ở khối đại học, đội BKDN.DSU HanhTrinhTimBo của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) giành chức vô địch với 8 bài toán được giải thành công.

ICPC là kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế được tổ chức thường niên theo hình thức đồng đội. Tại Việt Nam, kỳ thi gồm các vòng khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam và vòng quốc gia, nhằm tạo sân chơi tranh tài, lựa chọn các đội tuyển tham dự những vòng thi cấp cao hơn.

Theo kế hoạch, các đội tuyển Trường Đại học Quy Nhơn tiếp tục hướng đến Kỳ thi ICPC Quốc gia 2026 (ngày 7 và 8-11) và ICPC Asia Danang 2026 (ngày 10 và 11-12).