Học sinh Gia Lai làm chủ công nghệ từ sân chơi drone

(GLO)- Không còn công thức khô khan, những tiết học Toán bằng tiếng Anh của cô Lê Thị Thu Hiền (Trường THCS và THPT Y Đôn, xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã thổi luồng gió mới vào ngôi trường vùng khó. Phương pháp này mở ra không gian học tập mới, theo định hướng phát triển năng lực và hội nhập quốc tế.