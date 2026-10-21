Học sinh Gia Lai làm chủ công nghệ từ sân chơi drone

Ngành Giáo dục Gia Lai chuyển mình trong kỷ nguyên số
(GLO)- Ngành Giáo dục Gia Lai đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, dạy và học, đồng thời mở rộng giáo dục STEM, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), robotics và tăng cường ngoại ngữ.
(GLO)- Ngày 20-10, Giải đấu Drone Chi Lăng - Sao Việt 2026 do Trường THPT Chi Lăng phối hợp cùng Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức đã tạo sân chơi STEM để các em học sinh trải nghiệm lập trình, điều khiển thiết bị bay không người lái.
(GLO)- Từ ngày 15-10-2026, tỉnh Gia Lai chính thức áp dụng quy định mới về danh mục, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục.
(GLO)- Từ vụ học sinh lớp 1 tử vong trong khuôn viên trường sau giờ tan học tại Trường Tiểu học An Dương (phường An Dương), lãnh đạo TP. Hải Phòng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của nhà trường, giáo viên và những người liên quan; đồng thời rà soát quy trình quản lý, giám sát, đưa đón, bàn giao học sinh.
(GLO)- Sáng 15-10, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 với chủ đề “Lớp học reo vui” tại Trường Tiểu học Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Tối 14-10, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Gia Lai phối hợp với Trường THPT Quy Nhơn tổ chức chương trình giao lưu văn học với chủ đề “Từ trang sách đến trang thơ” chào mừng Đại hội Chi hội Nhà văn Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
(GLO)- Chính phủ yêu cầu rà soát 114 trường có trên 100 lớp sau sắp xếp, kịp thời điều chỉnh những cơ sở vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, an toàn và quyền học tập của học sinh. Việc rà soát, điều chỉnh phải hoàn thành trong tháng 10-2026.
(GLO)- Nhu cầu học thêm của học sinh đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ, bảo đảm công khai, tự nguyện và đúng quy định.
(GLO)- Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh của Gia Lai, em Lê Võ Anh Tuấn (lớp 12A11) trở thành niềm tự hào của Trường THPT số 1 Tuy Phước khi xuất sắc giành giải nhất ở bộ môn Lịch sử. Thành tích này là kết quả của quá trình tích lũy kiến thức, nuôi dưỡng đam mê của nam sinh đất Võ.
(GLO)- Với 499 giải ở 9 môn thi, Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm nay có sự bứt phá mạnh mẽ về mặt thành tích. Kết quả đáng tự hào này là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực bền bỉ của học sinh, tâm huyết của đội ngũ giáo viên và chiến lược bồi dưỡng sát sao từ các nhà trường.
(GLO)- Thời điểm giao mùa, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt kích hoạt "lá chắn" phòng, chống dịch bệnh học đường. Ngoài việc chủ động giám sát sức khỏe học sinh, các cơ sở giáo dục còn tăng cường phối hợp cùng ngành Y tế và phụ huynh nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh phát sinh.
(GLO)- Hoạt động giáo dục tăng cường tại các trường phổ thông không được thu tiền của người học. Nhà trường cũng không được biến hoạt động này thành dạy thêm, học thêm hoặc chuyển sang hình thức thu phí khác.
(GLO)- Từ niềm say mê với những bài toán khó đến sự bình tĩnh trên bàn cờ vua, em Cao Thanh Phong - học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) đang từng bước khẳng định năng lực ở cả lĩnh vực học tập và thể thao.
(GLO)- Không còn công thức khô khan, những tiết học Toán bằng tiếng Anh của cô Lê Thị Thu Hiền (Trường THCS và THPT Y Đôn, xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã thổi luồng gió mới vào ngôi trường vùng khó. Phương pháp này mở ra không gian học tập mới, theo định hướng phát triển năng lực và hội nhập quốc tế.
(GLO)- Thay vì theo đuổi tấm bằng đại học, nhiều học sinh sau tốt nghiệp THPT lựa chọn học nghề dựa trên sở thích, năng lực, điều kiện gia đình và cơ hội việc làm.
(GLO)- Theo Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh có hiệu lực từ ngày 15-11-2026, phụ huynh sẽ không bị bắt buộc sử dụng ứng dụng, nền tảng số hoặc dịch vụ có thu phí để phối hợp với cơ sở giáo dục.
(GLO)- Chiều 6-10, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” năm 2026.
(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức dạy, học và đánh giá môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN). Đáng chú ý, dự thảo đề xuất không tổ chức dạy học môn học này theo hình thức trực tuyến, trừ trường hợp được Bộ cho phép.
(GLO)- UBND phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) vừa có kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến việc giáo viên giao bài tập về nhà cho học sinh lớp 5A3, Trường Tiểu học số 1 Bình Định.
(GLO)- Từ vụ tranh luận về suất ăn bán trú tại Quảng Trị, yêu cầu công khai bữa ăn hằng ngày được đặt ra cùng với cách quản lý mới của ngành Giáo dục, trong đó phụ huynh được tham gia giám sát và kiểm chứng nhiều khâu.
(GLO)- Gần một tháng sau lễ khai giảng năm học 2026 - 2027, thầy và trò tại 7 trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS trên tuyến biên giới của tỉnh Gia Lai đang từng bước ổn định nền nếp dạy học.
(GLO)- Sáng 3-10, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức Ngày hội chào tân học sinh, sinh viên (HSSV) K20.
(GLO)- Giỏi chuyên môn nhưng hạn chế tiếng Anh có thể khiến người học nghề khó tiếp cận tài liệu kỹ thuật, giao tiếp với chuyên gia, khách hàng nước ngoài và thu hẹp cơ hội việc làm. Vì vậy, tiếng Anh cần được gắn trực tiếp với từng nghề.
(GLO)- Nhiều trường đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, trong đó ưu tiên nhân lực trình độ tiến sĩ. Một số trường đưa ra mức thu nhập từ 50 triệu đồng/tháng cùng nhiều chính sách hỗ trợ nghiên cứu.
(GLO)- Sau phản ánh của sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc phải nộp đoàn phí lên tới 160.000 đồng/năm, Trung ương Đoàn đã đề nghị kiểm tra, làm rõ. Theo quy định hiện hành, đoàn viên là sinh viên không hưởng lương chỉ đóng đoàn phí 2.000 đồng/tháng.
(GLO)- Việc một số cơ sở đào tạo đưa tên giảng viên có bằng cấp cao vào danh sách nhưng không giảng dạy thực tế có thể làm sai lệch năng lực đào tạo, qua đó ảnh hưởng đến việc xác định quy mô tuyển sinh.