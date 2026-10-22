Lỗ hổng PHP do AI phát hiện khiến nhiều website trên thế giới tạm ngừng hoạt động

(GLO)- Nhiều website chính phủ và doanh nghiệp trên thế giới đã tạm ngừng hoạt động để phòng ngừa nguy cơ tấn công mạng, sau khi các nhà nghiên cứu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phát hiện những lỗ hổng PHP nghiêm trọng. Ngôn ngữ lập trình này được sử dụng rộng rãi trong các dịch vụ trực tuyến.

Ngày 21-10, các cơ quan chính phủ tại nhiều nước châu Âu đã chủ động đưa một số website ngoại tuyến trong lúc khẩn trương bảo vệ hệ thống.

Tại Hà Lan và Phần Lan, việc tạm ngừng truy cập được thực hiện như một biện pháp phòng ngừa sau cảnh báo về lỗ hổng PHP.

Wikimedia Foundation, tổ chức vận hành Wikipedia, cũng thông báo tạm dừng một số hệ thống cho đến khi có thể cài đặt bản vá an toàn.

PHP là ngôn ngữ lập trình phổ biến hàng đầu thế giới. Ảnh: AI

Các lỗ hổng, được gọi chung là PHP2Shell, liên quan đến cơ chế quản lý bộ nhớ và xử lý lỗi của PHP.

Theo PHP Foundation, chúng có thể tạo điều kiện để kẻ tấn công thực thi mã từ xa. Hai lỗ hổng được đánh giá ở mức nghiêm trọng, với điểm CVSS 9,2 trên thang 10.

Về phạm vi ảnh hưởng, chuyên gia Ismael Valenzuela của Công ty an ninh mạng Arctic Wolf cho biết PHP được sử dụng trên khoảng 70% website có thể xác định ngôn ngữ lập trình phía máy chủ.

Theo CNN, các nhóm nghiên cứu tại Calif, Wiz và OpenAI đã sử dụng AI để hỗ trợ phát hiện, kiểm chứng những điểm yếu bảo mật.

PHP Foundation cho biết các báo cáo nghiên cứu trong tháng 8 giúp làm rõ mức độ nguy hiểm của vấn đề, từ đó đưa việc khắc phục lên ưu tiên cao nhất.

PHP Foundation đã phát hành bản vá ngày 21-10, sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch sau khi thông tin về các lỗ hổng xuất hiện trên mạng.

Quá trình khắc phục đòi hỏi xử lý những vấn đề nằm sâu trong phần lõi của PHP, đồng thời bảo đảm khả năng tương thích với các hệ thống đang sử dụng.

Cloudflare cho biết đã ghi nhận hàng triệu lượt tìm cách khai thác lỗ hổng. Các cơ quan an ninh mạng khuyến nghị đơn vị vận hành khẩn trương cập nhật phần mềm. Những hệ thống chưa thể cài đặt bản vá cần cân nhắc tạm ngừng hoạt động để giảm nguy cơ bị xâm nhập.