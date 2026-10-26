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Tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em và tảo hôn qua phiên tòa giả định tại xã Pờ Tó

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(GLO)- Ngày 25-10, Đoàn xã Pờ Tó (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12 tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và tảo hôn tại Nhà văn hóa thôn 3 (xã Pờ Tó).

Tham dự phiên tòa giả định có lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Pờ Tó; đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12, Công an xã, các tổ chức đoàn thể và hệ thống chính trị thôn 3 cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương.

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Quang cảnh phiên tòa giả định. Ảnh: ĐVCC

Phiên tòa giả định xét xử vụ án “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Hoàng Tiến (SN 2001, trú tổ dân phố 3, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) quen biết và nảy sinh tình cảm với Đinh Thị Thoa (SN 2011, trú thôn 3, xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai) qua mạng xã hội.

Ngày 1-4-2026, dù biết Thoa chưa đủ 16 tuổi, bị cáo vẫn thực hiện hành vi giao cấu, khiến Thoa mang thai. Sau khi sự việc bị phát hiện, gia đình Thoa trình báo cơ quan Công an. Nguyễn Hoàng Tiến bị Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12 truy tố về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Tiến 4 năm 6 tháng tù về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 28-5-2026.

Sau phiên tòa giả định, Ban Tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và tảo hôn; đồng thời phân tích những hệ lụy đối với sức khỏe, tâm lý, việc học tập và tương lai của trẻ em, hướng dẫn kỹ năng nhận biết, phòng tránh nguy cơ bị xâm hại.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, thanh niên và người dân, phát huy trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong công tác bảo vệ trẻ em, phòng ngừa vi phạm pháp luật.

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Ban Tổ chức trao 10 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đoàn viên khuyết tật. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 10 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đoàn viên khuyết tật tại địa phương.

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