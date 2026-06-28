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Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật từ phiên tòa giả định về an toàn giao thông

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- Ngày 27-6, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 - Gia Lai, Chi đoàn Tòa án Gia Lai, Đoàn phường An Phú phối hợp tổ chức phiên tòa giả định với chủ đề “Phòng - chống tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Phiên tòa giả định được tổ chức tại Hội trường phường An Phú (tỉnh Gia Lai), thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân tham dự.

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Quang cảnh phiên tòa giả định. Ảnh: M.P

Tại phiên tòa, các đơn vị đã tái hiện tình huống giả định về vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo đó, bị cáo Lương Đức M. được cấp giấy phép lái xe hạng C. Trong quá trình điều khiển xe ô tô tải đã thiếu quan sát, không giảm tốc độ khi qua giao lộ, dẫn đến va chạm với xe máy điện do cháu Trần Thị V.V. điều khiển. Hậu quả, cháu V. bị thương nặng, với tỷ lệ tổn thương cơ thể 94%.

Sau quá trình xét hỏi, tranh luận, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 7 - Gia Lai nhận định, hành vi của bị cáo Lương Đức M. đã vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lương Đức M. 9 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Nội dung phiên tòa giả định đã tái hiện sinh động vụ án, giúp đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân hiểu rõ hơn những hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật về giao thông gây ra; từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc chấp hành quy định khi tham gia giao thông.

Sau phiên tòa, các đơn vị tổ chức tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng hình thức giao lưu hỏi - đáp với nhiều tình huống thực tế.

Thông qua phiên tòa giả định và hoạt động tuyên truyền pháp luật, các đơn vị mong muốn đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân, góp phần xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

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