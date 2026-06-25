100 doanh nghiệp, cá nhân ký cam kết chấp hành trật tự, an toàn giao thông

(GLO)- Sáng 25-6, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho 100 doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa thuộc 7 phường trên địa bàn khu vực Hoài Nhơn.

Tại buổi tuyên truyền, đại diện Trạm CSGT Tuy Phước thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 và địa bàn đơn vị phụ trách; đồng thời phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Đại diện 100 doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT.

Trong đó, tập trung phân tích các tình huống nguy hiểm, nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông liên quan đến xe tải, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người tham gia giao thông.

Sau buổi tuyên truyền, đại diện 100 doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh vận tải hàng hóa đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về TTATGT, góp phần phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn giao thông.