Phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng tại Kon Ka Kinh

(GLO)- Ngày 2-7, tại nhà văn hóa làng Tung Gút (xã Krong, tỉnh Gia Lai), Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân khu vực 14 phối hợp với Vườn quốc gia Kon Ka Kinh tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Quang cảnh phiên tòa giả định. Ảnh: K.T

Theo cáo trạng, tháng 10-2021, lợi dụng thời điểm lực lượng bảo vệ rừng và chính quyền địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ phòng - chống dịch Covid-19, Đinh Thành Sinh (SN 1993), Lương Khánh Nam (SN 1996) và Đinh Xuân Sĩ (SN 2001, cùng trú làng Sơ Lam, xã Krong) đã vào rừng đặc dụng thuộc lâm phần Vườn quốc gia Kon Ka Kinh khai thác trái phép 1 cây gỗ hương nhóm I.

Sau khi cưa xẻ, vận chuyển gỗ ra khỏi rừng để bán lấy tiền, các đối tượng tiếp tục quay lại hiện trường nhằm tận thu số gỗ còn lại thì bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Qua kết quả định giá, hành vi của các bị cáo gây thiệt hại hơn 127,4 triệu đồng về lâm sản, đồng thời gây thiệt hại đối với môi trường rừng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo đã xâm hại nghiêm trọng tài nguyên rừng đặc dụng, song trong quá trình điều tra và xét xử đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện khắc phục một phần hậu quả nên được xem xét các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh Thành Sinh 2 năm 6 tháng tù, Lương Khánh Nam 2 năm 3 tháng tù và Đinh Xuân Sĩ 1 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”; đồng thời, buộc các bị cáo liên đới bồi thường thiệt hại về lâm sản và môi trường rừng theo quy định của pháp luật.

Đông đảo người dân các làng vùng đệm của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh đến theo dõi phiên tòa giả định. Ảnh: K.T

Phiên tòa giả định được xây dựng trên cơ sở vụ án có thật từng xảy ra tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho cán bộ, người dân và các lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn.

Thông qua việc tái hiện quá trình điều tra, truy tố và xét xử 1 vụ án có thật, phiên tòa giả định đã giúp người tham dự hình dung rõ hậu quả pháp lý của hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép.

Đây cũng là hình thức tuyên truyền trực quan, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và giữ gìn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh.