(GLO)- Với chủ đề “Gia Lai - Dòng chảy văn hóa và khát vọng phát triển”, cuộc thi báo chí năm 2026 hướng đến tôn vinh di sản, bản sắc văn hóa các dân tộc, quảng bá tiềm năng du lịch và lan tỏa hình ảnh con người Gia Lai.

Ngày 30-10, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 289/KH-SVHTTDL về việc tổ chức cuộc thi báo chí viết về văn hóa Gia Lai năm 2026 nhằm phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và quảng bá hình ảnh địa phương.

Cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ tại Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo kế hoạch, các tác phẩm dự thi tập trung vào những nội dung nổi bật như bảo tồn và phát huy di sản văn hóa bản địa; phát triển du lịch gắn với văn hóa truyền thống; con người và sự thay đổi tư duy trong đời sống văn hóa mới; sự giao thoa văn hóa trong dòng chảy lịch sử.

Trong đó, cuộc thi khuyến khích các tác phẩm phản ánh nỗ lực gìn giữ Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật hát bội (tuồng), bài chòi, võ cổ truyền Bình Định, các lễ hội truyền thống, nghề thủ công và những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc.

Bên cạnh đó, các tác phẩm có thể giới thiệu những mô hình sáng tạo trong phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với văn hóa bản địa; quảng bá danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa; khắc họa chân dung nghệ nhân, người trẻ và phụ nữ Gia Lai đang nỗ lực gìn giữ bản sắc dân tộc.

Cuộc thi cũng hướng đến việc lan tỏa giá trị di sản trên các nền tảng số, góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai thân thiện, mến khách đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Đối tượng tham gia là nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước có tác phẩm đã được đăng tải, xuất bản hoặc phát sóng trên các loại hình báo chí, gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí.

Tác phẩm dự thi thuộc các thể loại phóng sự, ghi chép, ký sự, bài phản ánh, phỏng vấn và các thể loại báo chí phù hợp. Tác phẩm được thực hiện trong năm 2026, bắt đầu đăng tải, xuất bản hoặc phát sóng từ ngày 1-1 đến hết 30-11-2026, đồng thời chưa đạt giải tại các cuộc thi cấp quốc gia, bộ, ngành và cấp tỉnh.

Rộn ràng không khí Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 tại xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.N

Thời gian nhận tác phẩm dự thi kéo dài đến hết ngày 1-12-2026. Tác phẩm gửi về Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai (số 35 Lê Lợi, phường Quy Nhơn). Thời gian chấm giải dự kiến từ ngày 2 đến 10-12-2026; lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào giữa tháng 12-2026.