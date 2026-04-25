Đừng quá tin vào dữ liệu từ đồng hồ thông minh

Các thiết bị đeo thông minh, đặc biệt là đồng hồ thông minh (smartwatch), ngày càng phổ biến trong việc theo dõi sức khỏe cá nhân. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu và chuyên gia cảnh báo rằng dữ liệu từ các thiết bị này không phải lúc nào cũng chính xác, đòi hỏi người dùng cần tiếp cận một cách thận trọng.

Các chỉ số như nhịp tim, chất lượng giấc ngủ... của đồng hồ thông minh thường không chính xác. Ảnh: SMARTWATCH-STRAPS

Theo phân tích được dẫn lại trên báo chí, phần lớn các chỉ số mà smartwatch cung cấp không phải là kết quả đo trực tiếp mà được ước tính dựa trên thuật toán và cảm biến gián tiếp. Điều này khiến độ chính xác dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như chuyển động tay, mồ hôi, màu da hoặc cách đeo thiết bị.

Một trong những chỉ số dễ sai lệch nhất là lượng calo tiêu hao. Các nghiên cứu cho thấy sai số có thể hơn 20% trong một số trường hợp, đặc biệt khi tập luyện cường độ cao. Sai lệch này có thể dẫn đến việc người dùng điều chỉnh chế độ ăn uống hoặc luyện tập không phù hợp.

Tương tự, việc đếm số bước chân cũng không hoàn toàn chính xác vì thiết bị chủ yếu dựa vào chuyển động của tay. Những hoạt động như đẩy xe hoặc mang vác có thể khiến số bước bị ghi nhận thiếu. Đối với nhịp tim, dù thường có độ chính xác khá tốt trong điều kiện bình thường (sai lệch khoảng 3%), kết quả vẫn có thể giảm độ tin cậy khi vận động mạnh.

Theo dõi giấc ngủ là một lĩnh vực khác còn nhiều hạn chế. Smartwatch chủ yếu dựa vào nhịp tim và chuyển động để “đoán” trạng thái ngủ, nên khó xác định chính xác các giai đoạn ngủ sâu hay ngủ chuyển động mắt nhanh (REM). Một số nghiên cứu chỉ ra sai số về thời gian ngủ khoảng trên 10%, thậm chí độ trễ giấc ngủ có thể sai lệch rất lớn so với thiết bị chuyên dụng.

Ngoài ra, các chỉ số nâng cao như VO₂ max hay mức độ phục hồi cũng chỉ mang tính ước tính. Nếu người dùng quá phụ thuộc vào các con số này, họ có thể hiểu sai tình trạng cơ thể, dẫn đến tập luyện không phù hợp hoặc bỏ lỡ thời điểm vận động hiệu quả.

Dù tồn tại nhiều hạn chế, các chuyên gia khẳng định smartwatch vẫn có giá trị nhất định. Thiết bị giúp theo dõi xu hướng sức khỏe dài hạn, nâng cao ý thức vận động và hỗ trợ phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, chúng không thể thay thế các phương pháp chẩn đoán y khoa và chỉ nên được xem là công cụ tham khảo.