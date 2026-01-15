(GLO)- Theo Counterpoint Research, năm 2025, Apple dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh toàn cầu với 20% thị phần. Lượng thiết bị mà hãng xuất xưởng đã tăng trưởng 10% so với cùng kỳ, cao nhất trong 5 thương hiệu dẫn đầu.

Theo nhà phân tích, dòng sản phẩm iPhone 17 đã đạt được thành công đáng kể sau khi ra mắt, trong khi iPhone 16 tiếp tục hoạt động tốt tại các thị trường như Nhật Bản, Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á.

Apple dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh toàn cầu. Ảnh: P.V

Samsung xếp ở vị trí thứ hai với 19% thị phần, tăng trưởng 5% so với năm trước. Vị trí thứ ba thuộc về Xiaomi với 13% thị phần. Vivo chiếm 8% thị phần di động toàn cầu và xếp ở vị trí thứ tư.

Ngoài 5 nhà sản xuất dẫn đầu trong danh sách, hai thương hiệu Nothing và Google cũng có kết quả tốt, ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 31% và 25% so với cùng kỳ.

Các chuyên gia dự báo thị trường điện thoại thông minh toàn cầu ​​sẽ suy yếu vào năm 2026 do tình trạng thiếu hụt linh kiện và chi phí tăng cao.