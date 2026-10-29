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Tìm người bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thị xã Hoài Nhơn cũ

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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý, điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Mai Thị Gái (SN 1985, tên thường gọi Út Sến) xảy ra tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) từ năm 2019 đến năm 2020.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2006, Mai Thị Gái (SN 1985, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Thạnh Xuân, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) đứng ra làm chủ các dây hụi (theo tháng, có lãi), với thành viên tham gia là người dân các xã, phường thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ.

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Dựa vào uy tín tích lũy trong nhiều năm, từ ngày 22-3-2019 (âm lịch) đến ngày 22-4-2020 (âm lịch), Mai Thị Gái có hành vi gian dối, mở nhiều dây hụi khống, thu hút rất đông người tham gia đóng tiền hụi.

Sau đó, đối tượng đã chiếm đoạt tiền, sử dụng để trả nợ cá nhân và chung hụi cho các dây hụi mở trước đó, dẫn đến vỡ nợ.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị ai là bị hại trong vụ án nhưng chưa làm đơn tố cáo liên hệ cơ quan chức năng để được giải quyết.

Người bị hại có thể gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (số 144 đường Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam) hoặc liên hệ Điều tra viên Dương Thanh Hạnh qua số điện thoại 0914201007.

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