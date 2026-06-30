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Tòa soạn-Bạn đọc

Công an Gia Lai tìm người bị hại trong vụ án liên quan đến Ngô Xuân Đức

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NHÃ UYÊN
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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra thông báo tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào tháng 12-2025 liên quan đến Ngô Xuân Đức.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định: Ngô Xuân Đức (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại 42 Nguyễn Trung Trực, khu phố 16, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã lợi dụng công việc nhân viên Vietcombank Chi nhánh Quy Nhơn đưa ra thông tin sai sự thật là tạo dòng tiền doanh thu cho công ty đang vay vốn tại Vietcombank Chi nhánh Quy Nhơn để mượn số tiền 7,2 tỷ đồng của người khác rồi chiếm đoạt dùng trả nợ.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo ai là bị hại có liên quan đến việc bị Ngô Xuân Đức chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên mà chưa có đơn tố cáo thì đến trình báo hoặc làm đơn gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (số 144 Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam) qua điều tra viên thụ lý Nguyễn Đức Duy (số điện thoại: 0935974682) để được giải quyết.

Kể từ ngày ra thông báo đến khi kết thúc điều tra vụ án, nếu bị hại và những người có liên quan không liên hệ hoặc không có đơn trình báo thì mọi khiếu kiện, thắc mắc về sau sẽ không được cơ quan tố tụng xem xét giải quyết trong vụ án này.

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