Tìm bị hại của đối tượng “cò đất” lừa đảo hơn 1 tỷ đồng ở phường Quy Nhơn

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tìm thêm bị hại của đối tượng Trần Minh Đức (SN 1966, trú tại phường Quy Nhơn) liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng.

Theo đó, hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ, xác định 2 bị hại đã bị Đức lừa số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Đối tượng Đức đã lừa đảo của nhiều người rồi bỏ trốn, cắt liên lạc. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, năm 2024, chị D.T.T.H. (phường Quy Nhơn) có nhu cầu mua đất nên lên mạng Internet để tìm hiểu về các lô đất được rao bán. Từ đây, chị H. thấy Đức có đăng tin bán đất nên liên lạc.

Khi gặp nhau, Đức đã đưa cho chị H. xem Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất ở xã Tuy Phước cũng như văn bản ủy quyền của chủ đất cho Đức để thực hiện thủ tục tách thửa với thửa đất trên.

Tin tưởng những giấy tờ, thông tin Đức đưa ra là thật, chị H. đã 3 lần chuyển tiền cho Đức với 550 triệu đồng để đặt cọc mua 3 lô đất. Đến hẹn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đối tượng nhiều lần viện lý do rằng chưa tách thửa xong và sau đó cắt liên lạc, bỏ trốn.

Một bị hại khác là anh N.C.H. (phường Quy Nhơn Nam) có mối quan hệ quen biết với Đức đã có nhiều lần cho đối tượng vay mượn tiền và được trả sòng phẳng. Ngày 5-1-2025, Đức tiếp tục hỏi mượn anh H. số tiền 670 triệu đồng để nộp thuế sử dụng đất.

Đức nói với anh H. rằng đã mua lô đất ở xã Cát Tiến nhưng chưa có tiền nộp thuế và thủ tục sang tên. Tin tưởng vào Đức, anh H. đã chuyển cho đối tượng 670 triệu đồng nhưng Đức không trả nợ đúng hẹn. Sau nhiều lần đòi, Đức chỉ chuyển trả cho anh H. số tiền 150 triệu đồng và còn nợ 520 triệu đồng.

Đức tiếp tục chây ì không trả và cắt liên lạc với anh H. Anh H. và chị H. đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thụ lý vụ án và hiện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam với Đức về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan này thông báo ai là bị hại của Đức với thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản mà chưa có đơn tố cáo thì đề nghị gửi đơn yêu cầu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (số 144 Cần Vương, phường Quy Nhơn); liên hệ Điều tra viên Nguyễn Thanh Vương (số điện thoại 0983.839.931) để được giải quyết.