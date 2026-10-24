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Tìm người liên quan vụ cho vay lãi nặng tại phường Diên Hồng

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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra từ tháng 10-2025 đến tháng 4-2026 tại phường Diên Hồng.

Theo thông báo, trong vụ án này, Nguyễn Văn Hoàn (trú tại phường Diên Hồng) đã thực hiện việc cho một số người trên địa bàn các phường thuộc TP. Pleiku (cũ) vay tiền với lãi suất cao hơn lãi suất cao nhất được quy định trong Bộ luật Dân sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành làm việc với những trường hợp này.

Ngoài ra, Hoàn còn thực hiện giao dịch cho vay mượn tiền với một số người chưa xác định được nhân thân, lai lịch, chỗ ở, có tên thường gọi là: Trường Nhân, Như, Đạt, Vũ, Nguyễn Quỳnh My, Phúc, Nam, Kin, Phát, Bin và Nguyễn Quốc Cường.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án đúng quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị những người có tên trong thông báo và những người có quan hệ giao dịch vay mượn tiền với Nguyễn Văn Hoàn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra tại địa chỉ: số 11 Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng hoặc liên hệ Điều tra viên Hoàng Hữu Phong (số điện thoại 0905675577) để làm việc.

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