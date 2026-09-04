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271 ngày sống nhờ thận lợn trước khi được ghép thận người

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baotintuc, VnE, The Lancet)

(GLO)- Một người đàn ông Mỹ đã sống 271 ngày không cần lọc máu, nhờ quả thận lợn được biến đổi gene, trước khi được ghép thành công thận từ người hiến tặng. Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận chuyển tiếp từ ghép thận lợn sang ghép thận người.

Bệnh nhân là ông Tim Andrews, 66 tuổi, mắc bệnh thận giai đoạn cuối. Ngày 25-1-2025, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts đã ghép cho ông quả thận, vốn được lấy từ một con lợn đã qua chỉnh sửa gene.

Quả thận hoạt động ngay sau phẫu thuật, giúp ông không phải lọc máu trong 271 ngày.

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Ông Tim Andrews trong phòng tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, 4 ngày sau khi được ghép thận lợn biến đổi gien. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Massachusetts

Trước khi được ghép, bộ gene của con lợn đã được chỉnh sửa 69 lần nhằm giảm nguy cơ hệ miễn dịch người đào thải cơ quan ghép và hạn chế nguy cơ truyền mầm bệnh từ lợn sang người.

Trong quá trình theo dõi, các bác sĩ ghi nhận một đợt đào thải qua trung gian tế bào T, nhưng đã kiểm soát được bằng điều trị; không phát hiện mầm bệnh từ lợn truyền sang người.

Sau khoảng 6 tháng, khi phải giảm thuốc ức chế miễn dịch do nhiễm trùng, quả thận ghép xuất hiện tổn thương vi mạch và viêm, sau đó suy giảm chức năng.

Quả thận lợn được lấy ra sau 271 ngày và ông Andrews phải lọc máu trở lại trong thời gian chờ nguồn tạng phù hợp.

Tháng 1-2026, ông Andrews được ghép thận từ 1 người hiến đã qua đời. Quả thận người hoạt động ngay sau ca ghép và cơ thể không có dấu hiệu bị mẫn cảm miễn dịch do lần ghép thận lợn trước đó.

Theo nhóm nghiên cứu, trường hợp này cho thấy ghép tạng dị loài có thể trở thành giải pháp “cầu nối”, giúp bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối tạm thời không phải lọc máu trong thời gian chờ ghép thận người.

Tuy nhiên, đây mới là kết quả trên một bệnh nhân và cần thêm các nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng để đánh giá tính an toàn và hiệu quả của phương pháp.

Kết quả nghiên cứu về trường hợp ông Andrews được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet ngày 3-9.

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