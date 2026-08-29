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Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

Tại hội đàm, hai đơn vị đánh giá kết quả phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm Quy chế biên giới.

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Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: M.C

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới hai bên cơ bản ổn định. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 duy trì tốt công tác phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời nắm tình hình liên quan đến biên giới, cửa khẩu và hoạt động của các loại tội phạm. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ đường biên, hệ thống mốc quốc giới và giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới giữa hai nước.

Cùng với đó, hai đơn vị tổ chức 2 đoàn gặp gỡ, giao lưu; tăng cường trao đổi thông tin, củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

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Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên. Ảnh: M.C

Thời gian tới, hai bên tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên, hệ thống mốc quốc giới; chủ động đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và hành vi vi phạm Quy chế biên giới. Đồng thời, duy trì các hoạt động gặp gỡ, giao lưu, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

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