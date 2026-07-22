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Gia Lai hỗ trợ thuốc, hóa chất y tế giúp Lai Châu khắc phục hậu quả thiên tai

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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa thống nhất chủ trương hỗ trợ thuốc, hóa chất y tế cho tỉnh Lai Châu để phục vụ công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, nước sạch, phòng - chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân vùng bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Cụ thể, tỉnh Gia Lai sẽ hỗ trợ tỉnh Lai Châu 350 kg Cloramin B bột, 20.000 viên khử khuẩn nước Aquatab 67 mg và 300 túi thuốc y tế. Nguồn hỗ trợ được trích từ nguồn thuốc, hóa chất y tế do các tổ chức, đơn vị hỗ trợ theo đề xuất của Sở Y tế.

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Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Lai Châu. Ảnh: Trần Anh Tuấn/Dân trí

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tỉnh Lai Châu và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xuất, vận chuyển, bàn giao số thuốc, hóa chất y tế nêu trên bảo đảm kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả.

Sở Y tế có trách nhiệm rà soát, kiểm tra hồ sơ tiếp nhận, nguồn gốc, chất lượng, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản của toàn bộ thuốc, hóa chất y tế; chỉ thực hiện hỗ trợ đối với các loại thuốc, hóa chất bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, đủ điều kiện sử dụng theo quy định.

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu Sở Y tế khẩn trương triển khai thực hiện ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo nhằm kịp thời hỗ trợ tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần phòng - chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân vùng bị ảnh hưởng.

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