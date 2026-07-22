Gia Lai gửi thư thăm hỏi, hỗ trợ 2 tỷ đồng giúp Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ

(GLO)- Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại tỉnh Lai Châu, ngày 22-7, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã gửi thư thăm hỏi, đồng thời hỗ trợ 2 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh để góp phần giúp tỉnh bạn khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống người dân.