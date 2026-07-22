Gia Lai gửi thư thăm hỏi, hỗ trợ 2 tỷ đồng giúp Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ

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Mưa lũ tại Lai Châu khiến 8 người chết và mất tích, thiệt hại 190 tỉ đồng
Mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lai Châu những ngày qua đã khiến 8 người chết và mất tích, hàng trăm héc-ta hoa màu bị hư hỏng, hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng.
(GLO)- Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại tỉnh Lai Châu, ngày 22-7, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã gửi thư thăm hỏi, đồng thời hỗ trợ 2 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh để góp phần giúp tỉnh bạn khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống người dân.
(GLO)- Chiều 20-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Canh Liên, Vân Canh và Canh Vinh.
Sáng 21/7, lãnh đạo UBND xã Hưng Thịnh (thành phố Đồng Nai) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong.
(GLO)- Với nhiều điểm mới căn bản, Chỉ thị 07-CT/TW nhấn mạnh phải chuyển trọng tâm từ “học tập và làm theo” sang “học tập, thực hành”.
(GLO)- Chiều 20-7, tại xã Chư Sê, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh chủ trì buổi khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai đối với người sử dụng đất kể từ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành.
(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 20-7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn 2 xã Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Đông.
(GLO)- Chiều 20-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách trên địa bàn 2 phường An Khê và An Bình.
(GLO)- Ngày 20-7, đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà cho thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng tại các xã Sơn Lang, Kbang và Kông Bơ La.
(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 20-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường Diên Hồng.
(GLO)- UBND phường Pleiku vừa có văn bản thông báo về việc tạm thời dừng lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn qua Quảng trường Đại Đoàn Kết vào sáng 27-7 để phục vụ tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ do tỉnh Gia Lai tổ chức.
(GLO)- Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, lập nên nhiều chiến công vẻ vang, hun đúc truyền thống “Trung thành, đoàn kết, kiên cường, sáng tạo, quyết thắng”.
(GLO)- Sáng 19-7, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn và thăm, tặng quà các gia đình có công với cách mạng ở Gia Lai.
(GLO)- Chiều 18-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn xã Chư Sê nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2026).
(GLO)- Ngày 18-7, Đoàn công tác Binh đoàn 12 Chi nhánh phía Nam do Đại tá Võ Thành Phong - Giám đốc Chi nhánh làm Trưởng đoàn đã phối hợp với UBND phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình trao quà tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn phường.
(GLO)- Ngày 18-7, tại TP. Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 6 tháng đầu năm 2026. Trong thời gian này, các địa phương trên địa bàn Quân khu đã tìm kiếm, quy tập được 109 hài cốt liệt sĩ.
(GLO)- Sáng 18-7, HĐND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc kỳ họp thứ 5 sau 2 ngày làm việc (17 và 18-7). Kỳ họp đã thông qua 6 nghị quyết quan trọng.
(GLO)- Ngày 18-7, tại phường Quy Nhơn, Công an tỉnh Gia Lai đã phát động triển khai cao điểm thực hiện thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
(GLO)- Chiều 17-7, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì buổi tiếp và đối thoại định kỳ tháng 7 để xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân.
(GLO)- Chiều 17-7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh).
(GLO)- Chiều 16-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã làm việc với đoàn công tác Hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tại TP. Sakai (Nhật Bản) do ông Kato Hirosuke - Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn.
(GLO)- Ngày 15-7, Bộ Xây dựng có văn bản chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa theo phương thức đối tác công tư (PPP).
(GLO)- Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, các đại biểu đã chất vấn lãnh đạo các sở, ngành về thực trạng cũng như giải pháp, lộ trình đầu tư hạ tầng số, thủy lợi và nước sạch cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
(GLO)- Chiều 16-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2026-2031.
(GLO)- Sáng 16-7, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã làm việc với GS. Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).
(GLO)- Ngày 16-7, Đoàn công tác do Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với chính quyền xã Tân Hiệp (đảo Cù Lao Chàm, TP. Đà Nẵng) về phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và tổ chức hoạt động an sinh xã hội trên đảo.